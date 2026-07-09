Pse e ka ndërruar emrin djali i Netanyahut?

Dyshime për fshehje pasurie nga ana e familjes së kryeministrit izraelit
Djali i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, ka ndryshuar ligjërisht emrin e tij në “Yonatan Hun”, sipas dokumenteve zyrtare të siguruara nga gazeta Haaretz pranë Autoritetit Tatimor të Izraelit.
Ndryshimi është kryer gjatë një periudhe rreth një vit e gjysmë dhe është bërë duke ruajtur të njëjtin numër identifikimi personal.
Sipas të dhënave të publikuara nga Haaretz, dokumentet tatimore tregojnë se në dhjetor të vitit 2024, certifikatat e zbritjeve tatimore të djalit të kryeministrit mbanin ende emrin “Yair Netanyahu”, ndërsa dokumentet e vitit pasues janë lëshuar me të njëjtat të dhëna identifikuese, por me emrin e ri “Yonatan Hun”.
Kjo tregon se ndryshimi nuk është thjesht një pseudonim i përdorur në publik, por një procedurë zyrtare e regjistruar.
Arsyet e sakta të këtij vendimi nuk janë bërë publike nga vetë Yair Netanyahu. Ai nuk ka komentuar raportimin e Haaretz dhe nuk ka dhënë shpjegime nëse ndryshimi lidhet me arsye personale, profesionale apo sigurie.
Megjithatë, ky veprim vjen pas një ndryshimi të ngjashëm të bërë nga vëllai i tij më i vogël, Avner Netanyahu. Rreth pesë vite më parë, Avner ndryshoi emrin e tij në “Avi Segal”.
Ai më vonë deklaroi se vendimi kishte lidhje me dëshirën për të pasur më shumë privatësi dhe një profil më të ulët gjatë periudhës së studimeve jashtë Izraelit.
Sipas Haaretz, Avner përdori emrin e ri edhe në blerjen e një apartamenti në Oksford të Anglisë, me vlerë rreth 502 mijë paund. Ai argumentoi se ndryshimi i emrit ishte bërë për arsye sigurie dhe për t’i mundësuar atij një jetë më anonime jashtë vendit, larg vëmendjes që sjell mbiemri Netanyahu.
Edhe emri i ri i Yair ka një lidhje familjare. “Hun” ishte mbiemri origjinal i gjyshit të tij nga ana e babait, Shmuel, përpara se familja ta hebraizonte atë në “Ben-Artzi”.
Vetë Benjamin Netanyahu kishte ndryshuar emrin e tij në “Ben Nitai” gjatë viteve 1980, kur jetonte në Shtetet e Bashkuara. Ai kishte shpjeguar atëherë se kërkonte një emër më të lehtë për t’u shqiptuar për publikun amerikan.
Ndryshimi i emrit nga një anëtar i familjes së një politikani të nivelit të lartë ka tërhequr vëmendje, veçanërisht për shkak të çështjeve që lidhen me identitetin, sigurinë dhe privatësinë.
Haaretz ka vënë në dukje se në shumë vende perëndimore institucionet financiare dhe autoritetet janë veçanërisht të kujdesshme me përdorimin e emrave alternativë nga persona të lidhur me figura të fuqishme politike, për shkak të rregullave kundër pastrimit të parave dhe transparencës financiare.
Aktualisht, Yair Netanyahu figuron në regjistrat izraelitë si i vetëpunësuar në fushën e “reklamimit”. Gjatë qëndrimit të tij në Florida, ai gjithashtu regjistroi një kompani në Connecticut me qëllim zyrtar të ofrimit të leksioneve.
Ndërsa ndryshimi i emrit është tashmë një fakt ligjor, arsyeja personale që qëndron pas vendimit të Yair Netanyahu mbetet e paqartë. Për momentin, ai ka zgjedhur të mos reagojë ndaj raportimeve të Haaretz dhe të mos shpjegojë publikisht përse vendosi të quhet “Yonatan Hun”. \tesheshi