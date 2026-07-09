Zonja e parë turke shpreson që samiti i NATO-s të forcojë besimin dhe bashkëpunimin

Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, shprehu shpresën se Samiti i 36-të i Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara do të forcojë besimin dhe do të nxisë një kulturë bashkëpunimi, transmeton Anadolu.
“Shpresoj që Samiti i NATO-s në Ankara të sjellë përfitime për vendin tonë dhe për njerëzimin. Uroj që ky samit historik të bëhet një pikë kthese që forcon besimin për njerëzimin, fuqizon kulturën e pajtimit dhe hap derën drejt shpresave të reja”, tha Erdogan në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ajo gjithashtu publikoi një video me pamje nga samiti.
Takimi në Ankara shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit në vitin 2004. Takimi shërbeu gjithashtu si një platformë për takime dypalëshe mes Turqisë dhe vendeve aleate e partnere për bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik.