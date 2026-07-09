Jordania rrëzon 8 raketa të lëshuara nga Irani

Mbrojtja ajrore e Jordanisë rrëzoi sot tetë raketa të lëshuara nga Irani në drejtim të mbretërisë, transmeton Anadolu.
Një burim ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura Jordaneze-Ushtria Arabe tha se operacionet e përgjimit shkaktuan rënien e copëzave në disa zona.
Nuk raportohet për të lënduar apo dëme materiale, tha burimi.
Forcat e armatosura po monitorojnë nga afër zhvillimet rajonale dhe mbeten në nivelin më të lartë të gatishmërisë për të mbrojtur hapësirën ajrore të Jordanisë, shtoi burimi.
Incidenti erdhi mes përshkallëzimit të shkëmbimeve ushtarake midis Iranit dhe SHBA-së për të dytën ditë radhazi.
Media shtetërore iraniane raportoi sot më herët se Teherani kishte shënjestruar infrastrukturën ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Katar me drone, ndërsa autoritetet e Bahreinit aktivizuan vazhdimisht sirenat paralajmëruese dhe njoftuan përgjime të kërcënimeve ajrore.