Dëgjohen shpërthime të njëpasnjëshme në provincën Bushehr të Iranit pas sulmeve të SHBA-së

Disa shpërthime u dëgjuan sot në qytetin Chaghadeh në provincën jugore Bushehr të Iranit, njoftoi agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Fars, transmeton Anadolu.
Fars tha se banorët raportuan se kishin dëgjuar disa shpërthime, por autoritetet nuk kanë lëshuar ende informacion zyrtar mbi vendndodhjen ose shkaqet e sakta të shpërthimeve. Agjencia tha se banorët në pjesë të tjera të provincës Bushehr kanë raportuar gjithashtu se kishin dëgjuar shpërthime më herët gjatë ditës.
Sipas Fars, shpërthimet e raportuara erdhën pasi forcat amerikane shënjestruan vendndodhje në provincën Bushehr të enjten në mëngjes. Shpërthimet e raportuara erdhën në mes të rritjes së shkëmbimeve ushtarake midis Teheranit dhe Washingtonit për të dytën ditë radhazi pas sulmeve të SHBA-së mbi objektiva të shumta ushtarake dhe infrastrukturore iraniane.
Komanda Qendrore e SHBA tha se forcat amerikane kishin nisur sulme shtesë ndaj Iranit për të degraduar më tej aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi kishte “përfunduar”, duke i dhënë fund në mënyrë efektive marrëveshjes dhe duke shkaktuar raund të ri konfrontimi ushtarak.