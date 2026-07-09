Kremlini: Putin është “i hapur për dialog” me Trumpin

Kremlini tha të enjten se presidenti rus, Vladimir Putin është “i hapur për dialog” me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, pavarësisht se ky i fundit nuk e ka telefonuar, transmeton Anadolu.
“Zoti Trump me sa duket ishte shumë i ngarkuar pas të gjitha kontakteve në Ankara, kështu që askush nuk telefonoi dje”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për shtyp, duke iu referuar bisedimeve të zhvilluara nga presidenti amerikan gjatë një vizite në kryeqytetin turk, Ankara, ku ai mori pjesë në Samitin e 36-të të NATO-s.
Peskov tha se pavarësisht se një telefonatë e tillë nuk ndodhi, Putini është “gjithmonë i lumtur” të bisedojë me Trumpin dhe se të dy ndajnë një “dialog vërtet konstruktiv, pavarësisht disa dallimeve që mund të ekzistojnë”.
“Presidenti Putin është i hapur për dialog”, shtoi Peskov.
Vërejtjet e zëdhënësit erdhën një ditë pasi Trump u takua me Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, si dhe liderë të tjerë, në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara të mërkurën.
Gjatë takimit, Trump tha se si Putini ashtu edhe Zelenskyy kërkojnë t’i japin fund luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë dhe se SHBA-ja është e gatshme të “mbyllë qiejt” mbi Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë për Kievin nëse është “e nevojshme”.
Trump tha se një nga gjërat që ata do të diskutonin ishte që Washingtoni t’i jepte Kievit një licencë për të prodhuar raketa Patriot, duke shtuar: “Në këtë mënyrë nuk mund të ankoheni se ne nuk po u japim mjaftueshëm.”
Ai gjithashtu pyeti gazetarët e pranishëm nëse kishin një pyetje për Putinin sepse ai do t’ia bënte atë pyetje, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Duke komentuar vendimin e SHBA-së për t’i dhënë Ukrainës një licencë për prodhimin e raketave Patriot, Peskov tha se Washingtoni vazhdon të furnizojë Ukrainën me armë dhe teknologji ushtarake dhe se Moska e di se kjo është e vërtetë dhe nuk mban “syze ngjyrë rozë”.
“Por ndryshe nga vendet e tjera të përfshira në këtë konflikt, SHBA-ja mbetet e përkushtuar dhe vazhdon të përpiqet të lehtësojë disi procesin e paqes. Është përmes prizmit të këtij qëndrimi që ne vlerësojmë të gjitha deklaratat,” tha më tej Peskov, duke argumentuar për një “dualitet të caktuar” në pozicionin e SHBA-së në lidhje me Ukrainën.
Ai vazhdoi duke thënë se gatishmëria e deklaruar nga SHBA-ja për të “mbyllur qiejt” mbi Ukrainën nënkupton aktivitetin e NATO-s në territorin e vendit, gjë që ai tha se është arsyeja pse Rusia vazhdon të kryejë “operacionin e saj special ushtarak”.
Peskov tha gjithashtu se “përshkallëzimi i mëtejshëm” mund të zgjasë deri në një masë luftën në Ukrainë dhe do t’i kërkonte Rusisë të krijojë një “zonë më të madhe tampon”.
“Prandaj, përshkallëzimi i tensioneve dhe veprimet pë