Abbas cakton 28 nëntorin për zgjedhjet e para legjislative palestineze pas më shumë se 20 viteve

Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas nxori një dekret presidencial duke caktuar datën 28 nëntor 2026 si datë për zgjedhjet legjislative, njoftoi sot agjencia zyrtare e lajmeve WAFA, transmeton Anadolu.
Dekreti u bën thirrje palestinezëve në Kuds, Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës të marrin pjesë në zgjedhje të lira dhe të drejtpërdrejta legjislative për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Legjislativ Palestinez.
I nxjerrë në bazë të Dekret-ligjit nr. 1 të vitit 2007 për zgjedhjet e përgjithshme dhe ndryshimet e tij, dekreti shënon votën e parë legjislative që nga janari 2006.
WAFA tha se data për zgjedhjet presidenciale, të planifikuara për tremujorin e parë të vitit 2027, do të shpallet në përputhje me ligjin.
Abbas, i cili ka qenë në pushtet për 21 vjet pasi mori detyrën në janar 2005, u zgjodh për një mandat katër-vjeçar, por ka mbetur në detyrë pasi zgjedhjet e mëvonshme presidenciale dhe legjislative u shtynë vazhdimisht.