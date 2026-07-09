Siria e Al-Sharaa hiqet nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin

Mundësi të reja për zhvillimin ekonomik dhe rikthimin e vendit në tregjet ndërkombëtare
Heqja e Sirisë nga lista e Departamentit Amerikan të Shtetit për shtetet që sponsorizojnë terrorizmin përfaqëson një zhvillim me rëndësi të veçantë për qeverinë e presidentit Ahmad al-Sharaa dhe për procesin e riintegrimit të vendit në arenën ndërkombëtare.
Vendimi u njoftua nga presidenti amerikan Donald Trump gjatë samitit të NATO-s, duke sinjalizuar një fazë të re në marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Damaskut.
Ky hap pritet të lehtësojë afrimin e Sirisë me vendet perëndimore dhe të krijojë kushte më të favorshme për rimëkëmbjen ekonomike.
Gjithashtu, ai pasqyron rolin diplomatik të Turqisë dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan në mbështetjen e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërkombëtare të Sirisë.
Lista amerikane e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin u krijua në vitin 1979 dhe ka shërbyer si bazë për vendosjen e sanksioneve dhe kufizimeve financiare ndaj vendeve të përfshira.
Heqja e Sirisë nga kjo listë hap rrugën për një integrim më të madh në sistemin financiar ndërkombëtar dhe për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me partnerët e huaj.
Sipas analistëve, ky vendim mund të nxisë investimet e huaja dhe të përshpejtojë procesin e rindërtimit të vendit, duke plotësuar efektet e lehtësimit të sanksioneve amerikane dhe evropiane të ndërmarra gjatë vitit të kaluar.
Përmirësimi i klimës financiare pritet të krijojë mundësi të reja për zhvillimin ekonomik dhe rikthimin e Sirisë në tregjet ndërkombëtare.
Një hap i rëndësishëm në këtë proces ishte edhe heqja e Hay’at Tahrir al-Sham nga lista amerikane e organizatave terroriste në korrik 2025, pas transformimeve politike që shoqëruan krijimin e institucioneve të reja shtetërore në Siri.
Kjo u pa si pjesë e procesit të njohjes së realitetit të ri politik pas përfundimit të luftës civile dhe formimit të qeverisë së re në Damask.
Për presidentin Ahmad al-Sharaa, vendimi për heqjen e Sirisë nga lista përbën një sukses të rëndësishëm diplomatik. Ai shënon përfundimin e një periudhe prej disa dekadash izolimi dhe krijon mundësi konkrete për forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe politike me komunitetin ndërkombëtar.
Riintegrimi në sistemin financiar global dhe rikthimi i aksesit në mekanizmat ndërkombëtarë të pagesave pritet të lehtësojnë tregtinë, investimet dhe bashkëpunimin ekonomik.
Në planin rajonal, zhvillimi forcon perspektivën e një Sirie të bashkuar dhe më të integruar në arkitekturën politike të Lindjes së Mesme. Bashkëpunimi ndërmjet Sirisë, Turqisë dhe partnerëve ndërkombëtarë mund të kontribuojë në stabilitetin rajonal, rindërtimin ekonomik dhe krijimin e kushteve për zhvillim afatgjatë.
Heqja e Sirisë nga lista amerikane përfaqëson një moment të rëndësishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit.
Për Damaskun, ky vendim hap një kapitull të ri, me mundësi më të mëdha për investime, bashkëpunim ekonomik dhe pjesëmarrje më aktive në sistemin ndërkombëtar. \tesheshi