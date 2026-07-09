Ministri i jashtëm turk dhe homologu iranian diskutojnë zhvillimet rajonale dhe armëpushimin

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, diskutoi të enjten me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, zhvillimet në rajon dhe gjendjen e armëpushimit, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve, Fidan dhe Araghchi shkëmbyen pikëpamje gjatë një bisede telefonike për “zhvillimet e fundit në rajon dhe situatën lidhur me armëpushimin”.
Burimet nuk dhanë detaje të tjera rreth bisedës.
SHBA-ja ka kryer sulme ndaj Iranit për të dytën ditë radhazi, pasi Teherani kishte shënjestruar anijet që kalojnë në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore strategjike për furnizimet globale me energji.
Irani ka këmbëngulur se anijet duhet të koordinohen me autoritetet e tij përpara se të kalojnë nëpër ngushticë dhe ka refuzuar kalimin përmes çdo rruge tjetër përveç asaj që ka përcaktuar vetë.
Më 17 qershor, Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e luftës mes tyre dhe hapjen e rrugës drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se marrëveshja është “e përfunduar”, duke shkaktuar në mënyrë efektive një raund të ri të përballjes ushtarake.