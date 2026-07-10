Siria njofton arrestimin e celulës përgjegjëse për “bombardimet terroriste” në Damask

Ministri i Brendshëm i Sirisë, Anas Khattab, tha të enjten se autoritetet kanë arrestuar një celulë përgjegjëse për “bombardimet terroriste” që goditën Damaskun dy ditë më parë, transmeton Anadolu.
“Celula përgjegjëse për shpërthimet terroriste që shënjestruan Damaskun dy ditë më parë tashmë ndodhet në paraburgim”, tha Khattab në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Siriane e Lajmeve (SANA).
Ai shtoi se autoritetet do të bëjnë publike “identitetet e anëtarëve të celulës, rolet e tyre dhe të gjitha lidhjet e tyre” pasi të përfundojnë hetimet.
Khattab nuk dha detaje të tjera për të dyshuarit apo për rrethanat e arrestimit të tyre.