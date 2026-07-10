Ballina Lajmet Kosovë MINT me çmime të reja për derivatet, rritet nafta – ja sa...

MINT me çmime të reja për derivatet, rritet nafta – ja sa kushton një litër sot

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat hyjnë në fuqi sot, më 10 korrik 2026, nga ora 10:00.

Sipas vendimit të ri, çmimi maksimal i naftës (dizelit) është 1.47 euro – litri, duke shënuar një rritje prej 3 centësh krahasuar me ditën e djeshme, kur ishte 1.44 euro – litri.

Ndërkohë, çmimi maksimal i benzinës është 1.37 euro – litri, ndërsa i gazit 0.61 euro – litri.

Vendimi është publikuar nga MINT-i dhe vlen për datën 10 korrik 2026.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram