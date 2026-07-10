MINT me çmime të reja për derivatet, rritet nafta – ja sa kushton një litër sot

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat hyjnë në fuqi sot, më 10 korrik 2026, nga ora 10:00.
Sipas vendimit të ri, çmimi maksimal i naftës (dizelit) është 1.47 euro – litri, duke shënuar një rritje prej 3 centësh krahasuar me ditën e djeshme, kur ishte 1.44 euro – litri.
Ndërkohë, çmimi maksimal i benzinës është 1.37 euro – litri, ndërsa i gazit 0.61 euro – litri.
Vendimi është publikuar nga MINT-i dhe vlen për datën 10 korrik 2026.