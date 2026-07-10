Presidenti Erdogan u dhuroi udhëheqësve të NATO-s libër mbi lidershipin e tij dhe transformimin e Turqisë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u dhuroi liderëve që morën pjesë në Samitin e 36-të të NATO-s librin në gjuhën angleze “The Politics of Courage: Erdogan and the Rise of Turkiye” (“Politika e guximit: Erdogan dhe ngritja e Turqisë”), së bashku me një letër të nënshkruar prej tij, pas darkës në Kompleksin Presidencial në Ankara, raporton Anadolu.
Erdogan dhe bashkëshortja e tij, Emine Erdogan, organizuan të mërkurën darkën në nder të krerëve të shteteve dhe qeverive, si dhe bashkëshortëve të tyre, që morën pjesë në samit.
Pas darkës, Erdogan ua dhuroi liderëve si dhuratë personale veprën biografike, të përgatitur nga Fondacioni Recep Tayyip Erdogan.
Libri, i shkruar për një audiencë ndërkombëtare, trajton karrierën politike të Erdoganit së bashku me historinë e fundit politike të Turqisë, duke u fokusuar në vendimet kryesore, sfidat, reformat dhe objektivat afatgjata të vendit.
Vepra trajton rrugëtimin e lidershipit të Erdoganit dhe transformimin politik, shoqëror dhe institucional të Turqisë gjatë çerekshekullit të fundit përmes konceptit të “politikës së guximit”.
– “Përtej një rrugëtimi personal”
Në letrën shoqëruese, Erdogan shkroi:
“Historia nuk është vetëm shuma e momenteve të jetuara, por akumulimi i përbashkët i vendimeve që formësuan ato momente, përpjekjeve të përkushtuara të investuara dhe vizionit të ndërtuar.
Kjo vepër është, përtej një rrugëtimi personal, një shprehje e ëndrrave që kemi ndërtuar së bashku me kombin tonë, projekteve që kemi realizuar dhe trashëgimisë që ua lëmë brezave të ardhshëm”.
Sipas deklaratës, libri synon të shkojë përtej kufijve të një biografie individuale politike, duke paraqitur historinë e fundit të Turqisë nga këndvështrimi i kombit, lidershipit dhe një të ardhmeje të përbashkët.
Ai synon të shërbejë si një burim që shpjegon transformimin e fundit të vendit për një audiencë ndërkombëtare, brenda kontekstit të tij historik dhe shoqëror.
Projekti u drejtua nga Humeyra S. Oktay dhe u redaktua nga Mehmet Akif Kirecci.
Libri u shkrua nga Kirecci, Gulnur Aybet dhe Birol Akgun, duke kombinuar kërkimet akademike me rrëfimin historik për të vlerësuar transformimin e Turqisë.
Fondacioni Recep Tayyip Erdogan tha se vazhdon të zhvillojë projekte botuese, kërkimore, arkivore, të qendrave të kujtesës, bibliotekave dhe muzeve për të ruajtur dhe ndarë historinë e fundit politike, shoqërore dhe institucionale të Turqisë me brezat e ardhshëm dhe komunitetin ndërkombëtar.
Sipas fondacionit, libri është një nga botimet e tij ndërkombëtare që mbështesin këtë mision.