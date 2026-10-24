A është Shqipëria pjesë e planeve sioniste për dëbimin e palestinezëve nga Gaza?

Netanyahu konfirmoi se po punon personalisht për zhvendosjen e tyre në “disa vende mike”
Në prag të zgjedhjeve parlamentare për Knesset-in më 27 tetor, deklaratat e fundit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se po punon personalisht për “zhvendosjen” e palestinezëve nga Rripi i Gazës përbëjnë një alarm tejet të rëndë për komunitetin ndërkombëtar.
Ky pranim i hapur i synimeve të Tel Avivit, zbulon një strategji të rrezikshme që kërcënon të kthehet në një nga spastrimet etnike më të mëdha të shekullit të 21-të, direkt para syve të gjithë botës.
Sipas raportimeve të Middle East Monitor, gjatë një interviste për median izraelite të krahut të djathtë Channel 7, Netanyahu konfirmoi se qeveria e tij po eksploron aktivisht marrëveshje për largimin e popullsisë nga Gaza dhe po zhvillon bisedime intensive me disa shtete që potencialisht mund t’i pranojnë ata.
“Çdo palestinez në Gaza duhet të ketë lirinë të largohet!” deklaroi ai, duke pretenduar se pengesa kryesore mbetet gjetja e vendeve pritëse.
Megjithëse Middle East Monitor vëren se ai nuk dha emra konkretë apo prova për pretendimet e tij se 150,000 njerëz tashmë janë larguar dhe se 60 për qind do të largoheshin po t’u jepej mundësia, planet për dëbimin e popullsisë kanë qenë prej kohësh në tryezën e sionistëve.
Raportimert e mëparshme mediatike, kanë lakuar më herët shtete të ndryshme si pritëse të mundshme. Kështu, në janar 2025, gazetarë dhe analistë izraelitë (si Amit Segal në median Channel 12 / N12) raportuan se po diskutoheshin opsione se ku mund të zhvendoseshin rreth 100.000 palestinezë nga Gaza.
Duke marrë parasysh se vendet fqinje si Egjipti dhe Jordania refuzuan prerazi pranimin e refugjatëve, mediat izraelite aluduan se opsione më “të mundshme” ose më fleksibël për shkak të aleancave politike me SHBA-në apo Izraelin mund të ishin vende si Shqipëria ose Indonezia.
Ndaj këtyre lajmeve reagoi vetë Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili i hodhi poshtë këto aludime. Ai i cilësoi raportimet e mediave izraelite si “fake news” dhe deklaroi se nuk kishte pasur asnjë bisedim apo marrëveshje me administratën amerikane apo izraelite për të pritur refugjatë nga Gaza.
Po edhe pse e mohoi atëherë, afrimi i tij i pazakontë me Izraelin në të gjitha aspektet – duke vënë seriozisht në pikëpyetje sovranitetin e vendit – krijon logjikshëm dyshime se vendi ynë mund të shndërrohet në një kamp për të realizuar synimet mizore të sionistëve.
Ndërkaq, përtej Gazës – ku Netanyahu rikonfirmoi synimin për të mbajtur kontrollin ushtarak mbi më shumë se 60 për qind të territorit – vëmendja ka kaluar te situata e rënduar në Bregun Perëndimor.
Incidenti i fundit dhe dhuna e përshkallëzuar po përdoren pa ngurrim nga kryeministri izraelit si një kartë kryesore elektorale për të fituar sërish zgjedhjet.
Për të siguruar mbijetesën e tij politike, Netanyahu po josh hapur ultranacionalistët radikalë me premtimin e frikshëm të një “Gaza Nr. 2”, pra një tjetër spastrimi etnik para syve të gjithë botës.
Në vend që të sigurojë paqe, Netanyahu po shfrytëzon shkatërrimin e plotë të shtëpive dhe infrastrukturës për ta bërë jetën të pamundur në Gaza, duke e shitur dëbimin e detyruar si “zgjedhje vullnetare”.
Pyetja që shtrohet sot me ngut nuk është thjesht se ku synon t’i dëbojë palestinezët Netanyahu, por deri kur bota do të vazhdojë të heshtë përballë këtij spastrimi etnik. \tesheshi