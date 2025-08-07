A hani çokollatë çdo ditë? Ja si mund të ndikojë në trupin dhe shëndetin tuaj

Çokollata është një ëmbëlsirë e preferuar për shumë njerëz, por me konsum të rregullt, shpesh bëhet pyetja nëse është e mirë apo e keqe për shëndetin. Përgjigja nuk është e qartë sepse efekti i çokollatës në trup varet nga lloji, sasia dhe frekuenca e konsumit, shkruan Eating Well. Çokollata e zezë, me qumësht dhe e bardhë ndryshojnë në përbërje, dhe për këtë arsye në vlerat ushqyese.
Dallimi midis llojeve të çokollatës
Çokollata me qumësht dhe e zezë përmbajnë pluhur kakaoje (i njohur edhe si lëndë të ngurta kakaoje), ndërsa çokollata e bardhë përmban vetëm gjalpë kakaoje. Hulumtimi shkencor përqendrohet kryesisht në çokollatën me qumësht dhe të zezë sepse është pluhuri i kakaos që përmban përbërës të lidhur me përfitimet shëndetësore – veçanërisht flavonoidet.
Përfitimet e mundshme të konsumit të rregullt të çokollatës së zezë
Mbështet shëndetin e zemrës
Flavonoidet, antioksidantë natyralë nga bima e kakaos, gjenden në sasi më të larta në çokollatën e zezë sesa në çokollatën me qumësht. Ato mund të kenë një efekt pozitiv në shëndetin e zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i çokollatës së zezë mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të hipertensionit me 27 përqind dhe rrezikun e tromboembolizmit venoz me 31 përqind.
Lehtëson dhimbjet menstruale
Çokollata e zezë është e pasur me magnez – 50 gramë ofrojnë rreth 27 përqind të marrjes së rekomanduar ditore, ndërsa e njëjta sasi çokollate me qumësht ofron vetëm rreth shtatë përqind. Meqenëse magnezi relakson muskujt, mund të ndihmojë në uljen e dhimbjeve menstruale.
Mbani nivele të shëndetshme të hekurit
Çokollata e zezë është gjithashtu një burim i mirë hekuri, me vetëm 50 gramë që ofrojnë një të tretën e kërkesës ditore. Nutricionistja Diana Mesa thotë: “Çokollata e zezë mund të jetë një mënyrë e shijshme për të rritur marrjen e hekurit, veçanërisht për ata që janë në rrezik të anemisë. Për përthithje më të mirë, kombinojeni atë me ushqime të pasura me vitaminë C, siç është kivi.”
Në të kundërt, çokollata me qumësht përmban vetëm rreth një miligram hekur për 50 gramë, shkruan Eating Well.
Përmirëson funksionin njohës dhe humorin
Flavonoidet në çokollatën e zezë përmirësojnë rrjedhën e gjakut në tru, gjë që mund të kontribuojë në përqendrim dhe kujtesë më të mirë. Ato gjithashtu zvogëlojnë stresin oksidativ, i cili shoqërohet me rënien njohëse. Në një studim, konsumimi i 85% çokollatës së zezë për tre javë uli ndjeshëm humorin negativ tek subjektet, ndërsa çokollata me 70% kakao nuk tregoi të njëjtin efekt, shkruan Index.hr.
Rreziqet e mundshme të konsumit të përditshëm të çokollatës
Rritje e konsumit të yndyrnave të ngopura dhe sheqerit
Të gjitha llojet e çokollatës, veçanërisht e bardha dhe e qumështit, përmbajnë sasi të larta të yndyrnave të ngopura dhe sheqernave të shtuara. Konsumi i tepërt i këtyre përbërësve mund të rrisë nivelet e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.
Prania e metaleve të rënda në çokollatën e zezë
Një raport zbuloi se shumë marka të njohura të çokollatës së zezë përmbajnë sasi shqetësuese të plumbit dhe kadmiumit. Nga 28 produktet e testuara, 23 përmbanin nivele që mund të jenë të dëmshme nëse konsumohen çdo ditë. Konsumi i tepërt i këtyre metaleve është i lidhur me dëmtimin e veshkave, dëmtimin e sistemit imunitar dhe problemet e zhvillimit tek fëmijët dhe të rriturit