A jeni “fans” i kripës së tepërt? Mësoni 6 rreziqet që sjell ajo në shëndetin tuaj

Kripa është e rëndësishme për trupin, pasi ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve, thithjen e lëndëve ushqyese dhe lëvizjen e muskujve. Megjithatë, konsumimi i tepërt i saj mund të bëhet një kërcënim për shëndetin, veçanërisht nëse dieta jonë është e mbushur me ushqime të përpunuara dhe të kripura. Lexoni më poshtë rreziqet që shoqërojnë konsumimin e tepërt të kripës dhe gjeni mënyra për ta kufizuar atë çdo ditë.

Mbajtja e lëngjeve dhe fryrje

Nëse jeni mësuar me ushqime të kripura, me siguri shpesh ndjeni fryrje ose ënjtje në trupin tuaj. Kjo ndodh sepse trupi, për të menaxhuar natriumin e tepërt, ruan ujin, duke u përpjekur ta balancojë atë. Ky reagim, përveçse i pakëndshëm, mund të shkaktojë edemën e njohur, pra ënjtje kryesisht në duar dhe kyçin e këmbës. Nëse e vëreni shpesh këtë reagim pas vakteve të kripura, ia vlen ta diskutoni me mjekun tuaj.

Rritje e presionit të gjakut

Ngrënia e sasive të mëdha të kripës rrit sasinë e lëngjeve në trupin tuaj, që do të thotë se më shumë gjak qarkullon në venat tuaja. Zemra sforcohet për ta pompuar atë, duke rritur presionin në enët e gjakut. Nëse keni presion të lartë të gjakut ose ndjeshmëri ndaj kripës, ulja e marrjes së kripës mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut.

Ndjenja e etjes

Nëse hani shumë kripë, me siguri do të keni etje. Kjo është për shkak se trupi juaj po përpiqet të mbajë një ekuilibër të ujit dhe natriumit. Uji shtesë është i nevojshëm për të luftuar dehidratimin e shkaktuar nga kripa e tepërt. Megjithatë, nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut ose edemën, etja e tepërt mund t’i bëjë këto simptoma edhe më intensive.

Rreziku i gurëve në veshka

Nëse dieta juaj është e pasur me kripë dhe nuk konsumoni ujë të mjaftueshëm, rrisni rrezikun e zhvillimit të gurëve në veshka. Shumë kripë rrit kalciumin që ekskretohet përmes urinës, duke rezultuar në formimin e gurëve. Hidratimi i mirë është thelbësor për të mbajtur veshkat tuaja në gjendje të mirë.

Rritja e rrezikut të kancerit të stomakut

Disa studime tregojnë se marrja e tepërt e kripës mund të shoqërohet me një rrezik në rritje të kancerit të stomakut. Edhe pse ende nuk është sqaruar lidhja e saktë, dyshohet se kripa mund të acarojë stomakun, duke rritur gjasat e qelizave kancerogjene. Për të qenë në anën e sigurt, është më mirë të shmangni ushqimet shumë të kripura dhe të përpunuara.Rrëndon shëndetin e kockave

Konsumimi i lartë i kripës mund të ndikojë gjithashtu në shëndetin e kockave tuaja.

Kur trupi përpunon natriumin e tepërt, ai humbet kalciumin përmes urinës. Kjo ulje e kalciumit mund të çojë përfundimisht në osteoporozë, duke reduktuar qëndrueshmërinë e kockave. Sidomos për njerëzit që janë në grupet e rrezikut për osteoporozën, është thelbësore të kontrollojnë konsumin e kripës.

Kripa mund të përmirësojë shijen e ushqimit, por në sasi të mëdha ajo ndikon seriozisht në shëndet. Në vend që ta konsumoni pa mendje, provoni të shtoni barishte dhe erëza në vaktet tuaja. Në këtë mënyrë, ju mund të shijoni shije të pasur dhe të mbroni shëndetin tuaj në të njëjtën kohë.