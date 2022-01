A ju shqetësojnë mesazhet në telefon? Ja çfarë do të thotë kjo!

Ne jetojmë në një botë dixhitale, të rrethuar nga pajisje teknologjike, platforma të mediave sociale dhe disa aplikacione që pretendojnë se na e bëjnë jetën më të lehtë. Jo vetëm që përparime të tilla na kanë ndihmuar të qëndrojmë të lidhur me të dashurit tanë, por gjithashtu na e kanë bërë komunikimin më efikas dhe efektiv.

Sidoqoftë, gjithçka vjen me një çmim. Edhe diçka aq e zakonshme si ‘sms’ mund të çojë në shumë stres dhe ankth te njerëzit. Në të kaluarën, studimet kanë nxjerrë në pah se si mesazhet mund të jenë një burim i përditshëm ankthi për shumë njerëz.

Në një studim të kryer nga Viber, u zbulua se 1 në 5 njerëz luftojnë për të vazhduar me përgjigjet e mesazheve dhe pothuajse 1 në 6 i injorojnë të gjitha mesazhet sepse ndihen të mbingarkuar. Studimi thekson evolucionin e dërgimit të mesazheve me tekst, se si nuk bëhet fjalë vetëm për një ‘po’ ose ‘jo’ të thjeshtë, por për një botë krejt të re emoji-sh shumëngjyrëshe që testojnë aftësitë e njerëzve në interpretim në një nivel të madh.

Ankthi i tekstit është i vërtetë

Deri tani, mesazhet me tekst janë një nga mjetet më të zakonshme të komunikimit.

Ne jemi të gjithë pjesë e aplikacioneve të shumëfishta të bisedave, jemi anëtarë të disa grupeve të bisedave dhe ndoshta nuk ka shpëtim prej tyre nëse jeni një anëtar aktiv i botës dixhitale. Ndërsa fillimisht, mund të ketë qenë argëtuese, emocionuese, mund t’ju ketë dhënë një ndjenjë përkatësie dhe bashkimi, megjithatë, njoftimet e vazhdueshme të mesazheve, numrat e pafund të shkëmbimeve të teksteve janë bërë rraskapitëse.

Nevoja e vazhdueshme për t’u përgjigjur, duke u ndjerë i detyruar për ëu argëtuar tekste për familjen, miqtë dhe grupet e punës mund të ketë ndikuar seriozisht në shëndetin mendor të njerëzve.

Sipas një raporti të Guardian, mijëvjeçarët, ata të lindur midis fillimit të viteve 1980 dhe mesit të viteve 1990, “po ndihen jashtëzakonisht të mbingarkuar”, po quhen “brezi i djegies”. Duke qenë të rritur në një botë teknologjike, ata nuk mund të mos ndihen të mbingarkuar nga informacioni dhe gjithçka që kanë për të ofruar media sociale.

Cilat janë implikimet?

Dërgimi i mesazheve mund të na ketë ndihmuar të qëndrojmë të lidhur me miqtë dhe familjen tonë, por dikush detyrohet të pyesë veten nëse ia vlen.

Nevoja për të qenë gjithmonë i disponueshëm, detyrimi për të qenë të përgjegjshëm dhe frika për t’u thirrur është ajo që çon në ankthin e tekstit. Kjo nga ana tjetër i bën njerëzit të shmangin bisedat, të kënaqen me përgjigjet e vonuara, por sërish frika për t’u thirrur është gjithashtu ajo që çon në ankth.

Pse në radhë të parë po ju shqetëson dërgimi i mesazheve?

Që nga ardhja e pajisjeve dixhitale që lehtësonin mesazhet me tekst, ka pasur një nivel të caktuar ankthi që ka ndodhur tek njerëzit. Qoftë nëse përfshin përgjigjen ndaj një mesazhi nga shefi juaj, ose qëndrimin në pritje nga I dashuri, ankthi shkon vetëm lart

As pandemia nuk duket se ka ndihmuar. Platformat dixhitale ishin i vetmi mjet për ne për të komunikuar me botën e jashtme, dhe mesazhet me tekst u bënë marrëveshje e vërtetë. Mbingarkesa shoqërore ka prekur shumë nga njerëzit që ose ishin të rinj në emocione të tilla dërrmuese ose ata që tashmë vuanin nga ankthi.

Duke qenë se mesazhet me tekst kërkojnë një urgjencë të caktuar, një menjëhershmëri për t’u përgjigjur, që i bën njerëzit edhe më të shqetësuar.

A duhet të ndiheni ‘të detyruar’ të përgjigjeni?

Kur bëhet fjalë për punën, familjen apo edhe miqtë, më së shpeshti ndjeni nevojën për t’u ‘përgjigjur’. Edhe pse nuk jeni në gjendjen e duhur mendore, jeni të zënë ose keni angazhime të mëparshme, thjesht ndonjëherë nuk mund të anashkaloni një mesazh nga dikush që njihni.

Por a ka ndonjë arsye pse duhet të ndiheni të detyruar të përgjigjeni, apo duhet të ndjeni nevojën për të pasur një justifikim për të mos dërguar menjëherë mesazhe. Epo, përgjigja qëndron brenda jush. Prioriteti i mirëqenies suaj mendore është më e rëndësishmja. Ndjenja e keqardhjes, fajit vetëm sa prish qetësinë e mendjes, duke rezultuar në ankth dhe shumë stres.

Ekspertët besojnë se fikja e njoftimeve, heqja e zërit nga grupet mund t’ju ndihmojë në fakt të mbani qetësinë. Një pushim nga telefoni juaj, respektimi i një mjedisi natyror, pa ndikime dixhitale mund të ndihmojë gjithashtu.

Por përsëri, ekziston frika se mos humbisni, FOMO siç do ta njihnit në përgjithësi. Kjo është një nga arsyet e shkëlqyera përse dikush argëton mesazhe që nuk duan t’i kontrollojnë. Kurioziteti, ankthi që lidhet me mungesën e një përditësimi urgjent është ajo që i prek njerëzit.

Thënë kjo, përgjigjet duhet të gjenden nga brenda. Dëgjoni zemrën dhe mendjen tuaj dhe kërkoni mënyra për t’u kujdesur për shëndetin tuaj mendor.