A lejohet të merrni vitaminë C dhe hekur së bashku?

Hekuri dhe vitamina C janë elemente për të cilat trupi juaj ka nevojë për shumë arsye. Shumica e njerëzve ndoshta marrin mjaftueshëm vitaminë C, por shumë të tjerë janë në rrezik të mos marrin mjaftueshëm hekur.

Hekuri ndihmon në parandalimin e anemisë, një gjendje në të cilën nuk keni mjaftueshëm qeliza të kuqe të shëndetshme të gjakut. Pa hekur të mjaftueshëm, trupi juaj nuk mund të krijojë hemoglobinë – një proteinë brenda qelizave të kuqe të gjakut që transporton oksigjen rreth trupit tuaj. Kjo mund të çojë në lodhje dhe simptoma të tjera, shkruan Health.

Përfitimet e vitaminës C përfshijnë përthithjen e hekurit, veçanërisht hekurin jo-hem në ushqimet bimore. Prandaj, njerëzit me anemi për shkak të mungesës së hekurit mund të përfitojnë nga marrja e hekurit bashkë me vitaminën C.

Përfitimet e hekurit

Mungesa e rëndë e hekurit mund të çojë në komplikime sepse hekuri luan rol të rëndësishëm në rritjen fizike dhe zhvillimin e trurit. Gjithashtu ndihmon në sintetizimin e disa hormoneve dhe në mbështetjen e sistemit imunitar. Komplikimet mund të jenë veçanërisht problematike për fëmijët që kanë mungesë të rëndë të hekurit.

Përfitimet e vitaminës C

Vitamina C ka shumë përfitime të rëndësishme shëndetësore. Ndihmon në krijimin e kolagjenit të proteinës strukturore, sintetizon disa hormone, rregullon disa gjene, mbështet disa pjesë të sistemit imunitar dhe mbron kundër dëmtimit qelizor si një antioksidant, shkruan Health.com.