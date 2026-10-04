A mund ta rrisë sheqerin një çokollatë pa sheqer? Ja çfarë duhet të dini

A ndikon vërtet një çokollatë “pa sheqer” në glikemi? Etiketa në paketim nuk tregon gjithmonë gjithë historinë, sepse përbërës të tjerë mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në gjak
Çokollatat dhe ëmbëlsirat që reklamohen si “pa sheqer” shpesh krijojnë përshtypjen se nuk do të shkaktojnë rritje të glukozës në gjak. Megjithatë, shënimi “pa sheqer” nuk do të thotë “pa karbohidrate” dhe as nuk garanton se produkti nuk do të ndikojë në glikemi.
Këtë e thekson edhe American Diabetes Association (ADA), sipas së cilës produktet me shënimet “sugar-free”, “reduced sugar” apo “no sugar added” nuk janë domosdoshmërisht pa karbohidrate. Për këtë arsye, ADA rekomandon që gjatë leximit të deklaratës ushqyese të kontrollohet para së gjithash sasia totale e karbohidrateve, jo vetëm sasia e sheqernave.
Glikemia është termi mjekësor për nivelin e glukozës, pra sheqerit, në gjak. Sipas kritereve të ADA-së, glukoza esëll nën 5,6 mmol/L konsiderohet në interval normal, vlerat nga 5,6 deri në 6,9 mmol/L përputhen me intervalin e prediabetit, ndërsa një vlerë 7,0 mmol/L ose më e lartë është një nga kriteret laboratorike për diagnostikimin e diabetit. Në mungesë të simptomave të qarta, diagnoza zakonisht duhet të konfirmohet me një matje të dytë ose me një test tjetër diagnostik.
Çfarë është e rëndësishme?
Edhe çokollatat dhe barët që mbajnë etiketën “pa sheqer” mund të ndikojnë në nivelin e glukozës në gjak.
Këto produkte mund të përmbajnë niseshte, miell. Jo të gjitha kanë të njëjtën përbërje dhe as të gjithë ëmbëltuesit nuk ndikojnë në të njëjtën mënyrë në metabolizëm.
Rëndësi kanë përbërja e produktit, sasia e konsumuar dhe reagimi individual i organizmit.
Sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), karbohidratet përfshijnë sheqernat, niseshtenë dhe fibrat, ndërsa sheqernat dhe niseshteja mund të rrisin glukozën në gjak. Kjo është arsyeja pse te ushqimet e paketuara nuk mjafton të kontrollohet vetëm rreshti “prej të cilave sheqerna”.
Pra, kur në paketim shkruan “pa sheqer”, kjo nuk është e barasvlershme me “pa karbohidrate”. Produkti mund të përmbajë burime të tjera karbohidratesh që, pas tretjes, ndikojnë në nivelin e glukozës, transmeton Telegrafi.
Si mund të rritet sheqeri pas një çokollate pa sheqer?
Pas konsumimit të ushqimit, karbohidratet e tretshme shpërbëhen dhe glukoza kalon në gjak. Sa dhe sa shpejt do të rritet niveli i saj varet nga lloji dhe sasia e karbohidrateve, por edhe nga ndjeshmëria ndaj insulinës, aktiviteti fizik, gjendja shëndetësore dhe terapia që përdor personi.
“Pa sheqer të shtuar” nuk do të thotë “pa ndikim në sheqerin në gjak”.
Glikemia 24 mmol/L
Një glikemi prej 24 mmol/L është shumë e lartë dhe nuk duhet neglizhuar. Personi duhet të kërkojë vlerësim mjekësor, veçanërisht nëse vlera mbetet e lartë ose nuk ulet me terapinë e zakonshme.
Nëse hiperglikemia shoqërohet me të vjella, dhimbje barku, frymëmarrje të thellë ose të shpejtuar, përgjumje, konfuzion apo ketone të larta, nevojitet ndihmë urgjente mjekësore. Sipas NHS, këto mund të jenë shenja të ketoacidozës diabetike, një komplikim serioz që kërkon trajtim urgjent.
Çfarë duhet kontrolluar në deklaratë?
Kur zgjidhni një produkt të etiketuar “pa sheqer”, kushtojini vëmendje sasisë totale të karbohidrateve, madhësisë së porcionit, pranisë së niseshtesë dhe miellit, llojit të ëmbëltuesve dhe sasisë që konsumoni realisht.
Personat që matin rregullisht glikeminë me aparat ose sensor mund të vëzhgojnë gjithashtu se si reagon organizmi i tyre pas një ushqimi të caktuar.
Lexoni deklaratën ushqyese, jo vetëm pjesën e përparme të paketimit. “Pa sheqer” është një informacion i dobishëm, por nuk tregon i vetëm se si do të ndikojë produkti në glukozën tuaj në gjak.