A mund të jenë robotaksitë më të sigurta se veturat e drejtuara nga njerëzit?

Robotaksitë po shkaktojnë ende debate, pasi shumë njerëz nuk u besojnë plotësisht makinave pa shofer.
Megjithatë, të dhënat e Waymo tregojnë se ato mund të jenë dukshëm më të sigurta se makinat e drejtuara nga njerëzit.
Sipas kompanisë, automjetet e Waymo-s kanë pasur 82% më pak incidente që shkaktojnë lëndime krahasuar me drejtuesit njerëzorë.
Për aksidentet që shkaktojnë lëndime serioze, reduktimi arrin në 95%.
Edhe për përdoruesit e tjerë të rrugës, rezultatet janë të ngjashme: 93% më pak incidente me lëndime për këmbësorët, 86% për çiklistët dhe 82% për motoçiklistët.
Sigurisht, të dhënat kanë kufizime, pasi përfshijnë vetëm disa qytete.
Megjithatë, edhe studime të pavarura kanë gjetur se robotaksitë përfshihen më rrallë në aksidente sesa makinat e drejtuara nga njerëzit.
Me zgjerimin e Waymo-s në më shumë qytete dhe në kushte të ndryshme moti, do të jetë interesante të shihet nëse këto rezultate do të vazhdojnë.