A mund të jetë Trump nën telashe për shkak të Epstein-it?

Grabitqari seksual me gjak hebre vijon të shkaktojë tërmete në politikë…
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karolina Leavitt, tha se Presidenti Donald Trump mbështet Sekretarin e Tregtisë Howard Lutnick pas polemikave në rritje mbi lidhjen e tij me Jeffrey Epstein.
Sekretari Lutnick mbetet një anëtar shumë i rëndësishëm i ekipit të Presidentit Trump dhe presidenti e mbështet plotësisht atë, tha Leavitt, sipas The Hill.
Më parë, Lutnick u tha anëtarëve të një Nënkomiteti të Senatit se ai vizitoi ishullin e Epstein në vitin 2012, duke kundërshtuar deklaratat e mëparshme që ai bëri që tregonin se kishte ndërprerë kontaktin me financierin famëkeq me gjak hebre në vitin 2005.
Lutnick deklaroi se ai vizitoi ishullin me gruan dhe fëmijët e tij në vitin 2012 dhe se nuk pa asnjë nga krimet seksuale që pretendohet se kanë ndodhur në ishull.
“Gruaja ime ishte me mua, ashtu si katër fëmijët tanë dhe një dado. Kishte një çift tjetër me fëmijë me ne. Ne drekuam në ishull. Qëndruam për një orë dhe u larguam së bashku. Nuk mbaj mend pse e bëmë,” tha ai.
Publikimi i fundit i dosjeve të Epstein-it ka shqetësuar një numër figurash të profilit të lartë në administratë, përfshirë Lutnick dhe Trump, i cili përmendet vazhdimisht në dosje. Megjithatë, Trump dhe Lutnick nuk janë akuzuar në mënyrë të qartë për ndonjë krim që lidhet me Epstein-in.
Kujtojmë se ish-e dashura e Epstein-it, Ghislaine Maxwell theksoi se nëse Presidenti Donald Trump i jep fund dënimit me burg, ajo do të ishte e gatshme të dëshmonte se as ai dhe as ish-Presidenti Bill Clinton nuk bënë asgjë të gabuar në marrëdhëniet e tyre me shkelësin seksual.
Mes skandalit që rrethon abuzimin e Epstein-it që ka arritur nivelet më të larta dhe qeveritë në të gjithë botën, është duke u kërkuar për këdo që ishte i lidhur me këtë personazh kontravers dhe që mund të ketë kontribuar në zgjerimin e rrjetit të tij të trafikimit të qenieve njerëzore. /tesheshi