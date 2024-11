A mund të ketë njeri më paqësor se myslimani në tokë?

Muhamedi- i Dërguari i mëshirës a.s. tha:”Kush e mbytë një zog me pa të drejtë, atë njeri do ta marrë në përgjegjësi Allahu në Ditën e Gjykimit? I thanë:’ E kur është (mbytja e tij) me të drejtë? Ai tha: Që ta presësh atë për ta ngrënë mishin e tij, e jo t’ia këpusësh kokën e ta hedhësh”.

Pra, jo gratë, fëmijët e pleqtë që nuk na lejohet t’i vrasim siç bëjnë sot njerëzit e pashpirtë, por neve as zogjtë e malit nuk na lejohet t’i vrasim për qejf e për ‘argëtim’.

Sa shumë nevojë kemi për ty sot, e sa pak je kuptuar ti o i Dërguar i Allahut!

Prof. Driton Arifi