A mund të ndihmojnë statinat në ngadalësimin e zhvillimit të demencës?

Statinat janë një ilaç që zvogëlon kolesterolin në qarkullimin e gjakut dhe fillimisht u krijuan për të parandaluar sëmundjet e zemrës dhe ngjarjet kardiake.

Tani ato po përdoren gjithnjë e më shumë për të parandaluar kushte të tjera të lidhura me kolesterolin, shkruan Medical News Today.

Disa studiues besojnë se format më të zakonshme të demencës mund të shkaktohen pjesërisht nga ndryshimet në metabolizmin e kolesterolit dhe rrjedhjen e gjakut në tru.

Një studim i grupit gjatësor i të rriturve të moshuar me demencë në Suedi ka treguar se përdorimi i statinave është i lidhur me përmirësimin e njohjes gjatë një periudhe prej tre vjetësh, me disa statina që performojnë më mirë se të tjerat.