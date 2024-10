A mund të ndikojë ngjyra e veturës në konsumin e karburantit?

Një studim nga laboratori amerikan, Lawrence Berkeley zbuloi një faktor të ri që ndikon në konsumin e karburantit të automjeteve.

Sipas përfundimeve të Cool Cars Project, një laborator i quajtur, i mbështetur nga Komisioni i Energjisë në Kaliforni, ngjyra e trupit të makinës kontribuon në uljen ose rritjen e konsumit të karburantit.

Analiza sjell përfundime është se ngjyrat që reflektojnë rrezet e diellit ulin rritjen e temperaturës në veturë.

Gjegjësisht, trupi me ngjyrë të çelur, i cili reflekton rrezet e diellit, do të kontribuojë në ruajtjen e një temperature më të ulët në kabinë për shkak të këtij reflektimi.

Përkundrazi, trupat me ngjyrë të errët, të cilët tentojnë të thithin rrezet e diellit, do të kontribuojnë në rritjen e temperaturës në automjet. Sa më e nxehtë të jetë në veturë, aq më shumë pasagjerët do të përdorin kondicionerin dhe aq më shumë energji do të duhet të përdoret, duke rritur konsumin e karburantit.

Këto përfundime nuk dalin nga hiçi. I njëjti laborator kreu teste me dy makina identike pasagjerësh, limuzina. Njëra ishte e argjendtë dhe tjetra e zezë. Të dyja veturat liheshin të parkuara në diell në cikle prej një ore me kondicioner të fikur dhe gjysmë ore më vonë me kondicioner të ndezur (maksimumi).

Pas pesë cikleve, studiuesit matën temperaturën e çatisë, pultit, xhamit të përparmë, ulëseve, dyerve dhe ajrit të kabinës. Çatia e makinës së argjendtë ishte deri në 25 gradë më e ftohtë se çatia e veturës së zezë.

Temperatura e ajrit në kabinë tregoi diferenca midis pesë dhe gjashtë gradë. Në total, 13 për qind më pak energji është përdorur për të ftohur makinën e argjendtë sesa makina e zezë. Ngjyrat e ndezura reflektojnë deri në 60 për qind më shumë dritë dielli.