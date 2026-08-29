A na pret një “dimër i papritur” pas një vere të nxehtë?

Meteorologët kanë publikuar tre skenarë të mundshëm
A do të kemi një dimër me sasi të mëdha bore dhe temperatura jashtëzakonisht të ulëta, apo do të dominojnë shiu, erërat me forcë të fortë dhe moti më i butë? Edhe pse dimri është ende disa muaj larg, parashikimet e para afatgjata sjellin tashmë skenarë të ndryshëm.
Një nga arsyet për parashikimet aktuale është faza e fortë e fenomenit El Niño në Paqësorin tropikal. Temperatura e ujit në disa zona është më shumë se 2.5 gradë Celsius mbi mesataren afatgjatë, prandaj flitet për një shumë të fortë, ose “Super-El Niño”.
Ky fenomen klimatik mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në kushtet e motit në të gjithë botën. Megjithatë, vetëm ndodhja e tij nuk do të thotë se Evropa do të ketë një dimër jashtëzakonisht të ftohtë.
El Niño, jo thelbësor për dimrin evropian
Ndryshe nga disa pjesë të tjera të botës, El Niño ndikon në kushtet e motit në Evropë kryesisht në mënyrë indirekte. Proceset mbi Atlantikun e Veriut janë më të rëndësishme për zhvillimin e motit dimëror në kontinentin tonë, siç janë edhe sjellja e rrymës së ajrit dhe vorbullës polare mbi Arktik.
Përvoja e kaluar tregon gjithashtu se një El Niño i fortë nuk do të thotë automatikisht një dimër të ftohtë dhe me dëborë në Evropë. Gjatë njërit prej El Niño-ve më të fortë të regjistruar, në vitin 1997/98, Gjermania, për shembull, pati një nga dimrat më të butë.
Prandaj, pavarësisht disa njoftimeve për një “skenar të mundshëm të dimrit të shekullit”, një zhvillim i tillë aktualisht nuk mund të konsiderohet i sigurt, shkruan Heute.
Tre skenarë të mundshëm
Sipas vlerësimeve aktuale afatgjata, dimri i ardhshëm mund të zhvillohet në disa drejtime të ndryshme.
Skenari i parë sjell mot më të butë dhe më të lagësht. Në atë rast, zonat me presion të ulët do të qëndronin mbi Evropë më shpesh, gjë që mund të sillte më shumë shi dhe erëra të forta, me mundësinë e stuhive dhe madje edhe uraganeve. Në rrethana të tilla, rreziku i përmbytjeve do të rritej gjithashtu.
Skenari i dytë nënkupton një dimër të ndryshueshëm dhe relativisht të butë, i cili është bërë gjithnjë e më i zakonshëm vitet e fundit. Bora do të kufizohej kryesisht në lartësi më të larta, me shi më të shpeshtë në ultësira.
Mundësia e tretë do të ishte veçanërisht e mirëpritur për dashamirësit e borës. Një El Niño i fortë mund të ndikojë në vorbullën polare. Nëse dobësohet dhe bëhet i paqëndrueshëm, ajri i ftohtë polar mund të zbresë shumë më në jug se zakonisht.
Një zhvillim i tillë mund të sjellë një front të ftohtë më të theksuar, veçanërisht në gjysmën e dytë të dimrit.
Dimri i ftohtë dhe me dëborë, më pak i mundshëm për momentin
Nga tre skenarët, skenari i një dimri të gjatë dhe jashtëzakonisht të ftohtë me shumë dëborë është aktualisht më pak i mundshëm.
Ekziston një shans më i madh për një dimër më të butë dhe më të lagësht, me mundësinë e erërave të forta dhe stuhive të rastit. Megjithatë, parashikimet afatgjata në këtë fazë duhet të shihen me kujdes, pasi pamja e motit mund të ndryshojë ndjeshëm në javët dhe muajt e ardhshëm.
Nëse Evropa do të goditet vërtet nga një dimër jashtëzakonisht i ftohtë nuk do të vendoset vetëm nga temperaturat në Paqësor. Një rol kyç do të luajë zhvillimi i situatës mbi Arktik, veçanërisht sjellja e vorbullës polare dhe rrjedhës së ajrit. /tesheshi