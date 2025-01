A ndihmon soda e bukës me problemet e diabetit?

Soda e bukës mund të jetë një nga produktet që përdoret më së shumti nëpër shtëpitë tona.

Ajo gjen përdorim nga pastrimi i frutave apo perimeve nga papastërtitë, zbardhjen e dhëmbëve, dhe në trajtimin e shumë problemeve shëndetësore.

Por një nga studimet e fundit vuri re se ky produkt ka një ndikim dhe tek personat e prekur nga diabeti.

Siç e dimë diabeti lidhet me faktin që trupi nuk arrin të prodhojë aq sa duhet insulinën. Gjithsesi para se ta konsumoni për të trajtuar këtë sëmundje, duhet të këshilloheni me mjekun tuaj.

Personat diabetikë që vuajnë nga një simptomë siç është ajo e ‘Ketoacidosisa Diabetike’ janë më të prekshëm nga ‘mukormycosis’ që është një infeksion i rëndë po aq dhe i rrallë.

Kërkuesit sugjerojnë përdorimin e sodës së bukës për të parandaluar përhapjen e këtij infeksioni mykor.

Sipas tyre mjafton që të aplikoni sodën e bukës tek zonat e prekura pavarësisht se ku gjenden ato dhe do të shikoni ndryshimin.

Përdorime të tjera të sodës së bukës mund t’i gjeni mëposhtë:

1. Soda e bukës kundër urthit

Nëse vuani nga urthi atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit.

Bulëzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet.

2. Pehashi dhe shërimi

Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, kanceri dhe artriti të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë.

Pirja e ujit me sodë buke balancon pehashin dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji.

3. Kundër inflamacionit

Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit uric në urinë, gjak dhe inde.

4. Kundër infeksioneve urinare

Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare.

Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë.

5. Më shumë energji dhe gjallëri

Nëse kryeni aktivitete fizike atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier katër gota me ujë me gjysëm luge çaji me sodë buke, një lugë çaji me kripë deti, dy lugë gjelle me mjaltë dhe një lugë gjelle me lëng limoni.