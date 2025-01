AA filmon tendat e palestinezëve të zhvendosur me forcë dhe të strehuar në bregdetin e Gazës

Anadolu ka filmuar nga ajri tendat e improvizuara ku po qëndrojnë palestinezët, të cilët janë zhvendosur me forcë për shkak të sulmeve 471-ditore të Izraelit dhe të cilët janë strehuar në zonat bregdetare për shkak se nuk kanë vend tjetër ku të shkojnë, raporton Anadolu.

Në Gazën me një popullsi prej rreth 2.3 milionë banorë, nëntë në çdo dhjetë persona janë zhvendosur me forcë për shkak të sulmeve të Izraelit të cilët filluan më 7 tetor të vitit 2023 që zgjatën për 471 ditë.

Shumica e palestinezëve që janë detyruar të largohen janë strehuan në rajonin Al-Mawasi në jug të Gazës, zonë për të cilën Izraeli pretendon se është e “sigurt” dhe që e ka sulmuar shumë herë.

Për shkak të sulmeve dhe shkatërrimeve të rënda në Rripin e Gazës, i cili ka një territor të vogël prej rreth 360 kilometra katrorësh, shumica e palestinezëve kanë luftuar për të mbijetuar në zonat bregdetare të tij.

Me pothuajse asnjë ndërtim në bregdet dhe ndihma humanitare të bllokuar nga Izraeli, shumica e banorëve të Gazës janë detyruar të jetojnë në tenda të improvizuara.

Ekipi i Anadolu-t filmoi një vendbanim në zonën bregdetare të përbërë nga tenda të improvizuara ku po qëndrojnë palestinezët e zhvendosur, që ndodhet në rrugën al-Rashid në qytetin Khan Younis në jug të Gazës.

Vërehet se qindra tenda janë në një zonë të gjerë përgjatë bregdetit. Palestinezët e zhvendosur si pasojë e sulmeve izraelite po përpiqen të mbijetojnë në këto tenda, të cilat ndonjëherë përmbyten nga uji i detit.

– Pavarësisht rrënojave dhe shkatërrimeve të rënda, banorët e Gazës duan të kthehen në veri

Një pjesë e konsiderueshme e atyre që jetojnë në tenda në jug të Gazës janë palestinezë të cilët janë detyruan të migrojnë nga veriu për shkak të sulmeve izraelite.

Para 7 tetorit të vitit 2023, rreth 1.4 milionë palestinezë jetonin në veri, rajon që konsiderohej më i populluar në Gaza.

Për shkak të sulmeve izraelite, rreth 1 milion nga këta palestinezë u detyruan të migrojnë në jug.

Nëse qeveria e Tel Avivit respekton marrëveshjen e armëpushimit me Hamasin, shumica e këtyre palestinezëve që nga java e ardhshme do të mund të kthehen në zonat në veri të Gazës nga të cilat u detyruan të largoheshin.

– Nuk do të kenë çati mbi kokë kur të kthehen

Shumica e palestinezëve që do kthehen në veri, në vend të shtëpive të tyre do të përballen me shkatërrime të rënda dhe rrënoja si pasojë sulmeve izraelite dhe ata nuk do të kenë shtëpi ku mund të vendosin kokën.

Sipas Kombeve të Bashkuara (OKB), 160 mijë shtëpi në Gaza janë shkatërruar dhe 276 mijë të tjera janë dëmtuar plotësisht ose pjesërisht për shkak të sulmeve izraelite.

Kjo nënkupton se 92 për qind e banesave në Gaza janë shkatërruar ose dëmtuar.