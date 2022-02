Abbas i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ushtrojë presion ndaj Izraelit

Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas deklaroi se komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion mbi Izraelin, në mënyrë që të ndalojë praktikat e tij kundër palestinezëve.

Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve “WAFA”, Mahmoud Abbas priti Ministren e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock në Ramallah, në Bregu Perëndimor.

Duke shprehur se zbatimet e Izraelit kundër palestinezëve minojnë përpjekjet për paqe duke shkatërruar zgjidhjen me dy shtete, Abbas vuri në dukje rëndësinë e presionit të Gjermanisë, Bashkimit Evropian dhe komunitetit ndërkombëtar ndaj Izraelit për të ndaluar këto praktika.

Abbas theksoi se pala palestineze nuk do të pranojë vazhdimin e situatës aktuale në të cilën përpiqet të vazhdojë pushtimin izraelit dhe praktikat e tij raciste në territoret e pushtuara.

Ministrja gjermane Baerbock gjithashtu deklaroi se vendi i saj i përmbahet angazhimit për të mbështetur paqen dhe zgjidhjen me dy shtete në përputhje me vendimet e legjitimitetit ndërkombëtar dhe tha se mbështetja ekonomike për popullin palestinez do të vazhdojë. /trt