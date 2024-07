Adidas heq nga reklamat Bella Hadid, 39 për qind e shitjeve të kompanisë vijnë nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut

Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut kanë një peshë prej 39 për qind të shitjeve të Adidas, e cila e largoi modelen palestinezo-amerikane me famë botërore Bella Hadid nga reklama e këpucëve, ambasadore e markës së cilës ajo ishte për shkak të reagimit të grupeve lobuese dhe institucioneve që mbështesin Izraelin, transmeton Anadolu.

Sipas faqes TMZ, e cila ofron lajme të tabloidëve në mbarë botën, Hadid po përgatitet të zhvillojë betejë ligjore kundër kompanisë pasi ajo u hoq nga reklama e këpucëve.

Hadid ka punësuar një avokat për të paditur kompaninë me arsyetimin se kompania nuk i ka përmbushur detyrimet e saj.

Në postimin në llogarinë e Adidas në Instagram thuhet: “Vazhdojnë të bëhen lidhje me tragjedinë e tmerrshme që ndodhi në Lojërat Olimpike të Mynihut për shkak të fushatës sonë të fundit SL72. Këto lidhje nuk janë të qëllimshme, ne kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim dhe shqetësim të shkaktuar në komunitetet në mbarë botën”.

“Kemi bërë një gabim, qoftë edhe pa dashje. Ne gjithashtu u kërkojmë falje partnerëve tanë Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde dhe të tjerëve për ndikimin negativ (fushata) që pati mbi ta dhe po rishikojmë fushatën”.

– 39 për qind e shitjeve të Adidas vjen nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut

Adidas, një nga markat më të mëdha të veshjeve sportive në botë, punësoi 59 mijë njerëz në mbarë botën dhe fitoi 21.4 miliardë euro të ardhura neto nga shitjet vitin e kaluar.

Ndërsa Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika (EMEA) kishin fitim prej 39 për qind në të ardhurat nga shitjet e kompanisë deri në vitin 2023, nga Amerika e Veriut 25 për qind, nga Kina 15 për qind dhe nga rajoni Azi-Paqësor dhe Amerika Latine kishte 11 për qind secila.

Shitjet neto të Adidas në rajonin EMEA u ulën me 4 për qind në vitin 2023 krahasuar me një vit më parë, duke rënë në 8 miliardë e 929 milionë dollarë. Kompania gjermane e mbylli vitin 2023 me një humbje prej 63.4 milionë dollarësh.

– Çfarë kishte ndodhur?

Hadid, një modele amerikane me origjinë palestineze, u hoq nga reklama e këpucëve për të cilat ishte imazhi i markës, pas një postimi në llogarinë zyrtare X të shtetit të Izraelit.

Në postim shteti izraelit akuzoi Hadid për “antisemitizëm” dhe “thirrje për dhunë”.

Zëdhënësi i prodhuesit të veshjeve sportive dhe mallrave Adidas kërkoi falje, duke argumentuar se shfaqja e Hadid në reklamën e këpucëve të përdorura në Lojërat Olimpike të Mynihut 1972 shkaktoi “trishtim dhe shqetësim”.

Zëdhënësi pretendoi se kishte lidhje me “ngjarje tragjike historike” për shkak të reklamës së këpucëve.

Gjatë Lojërave Olimpike të Mynihut 1972, një organizatë palestineze bastisi Fshatin Olimpik më 5 shtator dhe mori peng sportistët izraelitë, duke rezultuar në vdekjen e 11 atletëve izraelitë.