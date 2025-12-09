Raportohet se administrata amerikane ka anuluar 85 mijë viza në të gjitha kategoritë që nga janari, transmeton Anadolu.
Një zyrtar i Departamentit të Shtetit të SHBA-së foli për CNN në lidhje me anulimet e vizave në vend.
Zyrtari amerikan deklaroi se afërsisht 85.000 viza në të gjitha kategoritë janë anuluar që nga janari, duke theksuar se më shumë se 8.000 prej këtyre anulimeve përfshinin viza studentore.
Numri i anulimeve të vizave këtë vit është më shumë se dyfishi i atij të vitit të kaluar.
– Administrata amerikane shtrëngon masat për vizat
Më 27 mars, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, njoftoi anulimin e të paktën 300 vizave për studentët e huaj, të cilët ai i pretendoi se “mbështetën Hamasin”.
Në gusht, Departamenti i Shtetit i SHBA-së njoftoi se po shqyrtonte më shumë se 55 milionë njerëz me viza të vlefshme për shkelje të rregulloreve të imigracionit që mund të çojnë në anulimin ose deportimin e vizave.
Më pas, në tetor, u njoftua se vizat e gjashtë të huajve u anuluan për shkak të postimeve të tyre rreth aktivistit republikan, Charlie Kirk, i cili vdiq në sulmin e armatosur më 10 shtator.