Administrata Trump ndalon përkohësisht të gjitha aplikimet e emigracionit nga 19 vende jashtë Evropës

Administrata e presidentit Donald Trump njoftoi të martën se ka pezulluar të gjitha aplikimet e emigracionit — përfshirë kartat e gjelbra dhe proceset e shtetësisë — për qytetarët nga 19 vende jo-evropiane, duke përmendur arsye sigurie kombëtare dhe rendi publik.
Vendet e prekura, mes të cilave Afganistani dhe Somalia, ishin tashmë në listën e ndalimeve të pjesshme të udhëtimit që nga qershori. Vendimi vjen në të njëjtën ditë kur Trump sulmoi publikisht komunitetin somalez në SHBA, duke i quajtur “mbeturina”.
Sipas dokumentit zyrtar, politika e re lidhet me sulmin në Washington, ku një shtetas afgan u arrestua si i dyshuar për vrasjen e një pjesëtari të Gardës Kombëtare dhe plagosjen rëndë të një tjetri.
Rreth 80,000 somalezë jetojnë në Minnesota, kryesisht në Minneapolis–St. Paul. Kryebashkiaku Jacob Frey tha se komuniteti është një pasuri ekonomike dhe kulturore dhe se shumica dërrmuese janë qytetarë amerikanë.
Trump ndërkohë ka hequr edhe mbrojtjen e përkohshme nga deportimi (TPS) për somalezët, duke pretenduar pa prova se “bandat somaleze” po terrorizojnë shtetin.
Vendet e listuara në memorandumin e ri përfshijnë Afganistanin, Birmaninë, Çadin, Kongon, Guinenë Ekuatoriale, Eritrenë, Haitin, Iranin, Libinë, Somalinë, Sudanin dhe Jemenin — vende që kishin pësuar kufizimet më të forta në qershor — si dhe Burundi, Kubën, Laosin, Sierra Leonen, Togon, Turkmenistanin dhe Venezuelën.
Politika e re urdhëron rishqyrtimin e plotë të të gjitha aplikimeve ekzistuese, përfshirë intervista të reja nëse është e nevojshme.
Shoqata Amerikane e Avokatëve të Emigracionit raportoi anulime të ceremonive të betimit, intervistave të natyralizimit dhe takimeve të statusit për aplikantët nga këto vende. /mesazhi