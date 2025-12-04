Administrata Trump nis bastisje ndaj emigrantëve në New Orleans

Departamenti i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së (DHS) ka nisur një operacion të gjerë kundër emigracionit në qytetin e New Orleans, duke e shënuar kështu si qytetin më të fundit të drejtuar nga demokratët që vihet në shënjestër nga administrata Trump.
“Burrat dhe gratë e zbatimit të ligjit në DHS kanë zbritur në The Big Easy,” shkroi në X sekretarja e DHS, Kristi Noem, duke thënë se agjentët e ICE do të “largojnë më të këqinjtë nga më të këqinjtë nga New Orleans”, ndërsa akuzoi udhëheqësit lokalë se po injorojnë ligjin federal.
New Orleans ka politika të cilat kufizojnë bashkëpunimin mes policisë lokale dhe autoriteteve federale të emigracionit.
Ky veprim vjen një ditë pasi presidenti Donald Trump deklaroi se planifikonte të dërgonte trupa të Gardës Kombëtare në qytetin jugor, një hap që e ka ndjekur edhe më parë në Los Angeles, Washington dhe Memphis.
“Do të shkojmë në New Orleans shumë shpejt,” u tha Trump gazetarëve. “Guvernatori më telefonoi. Ai dëshiron që ne të shkojmë atje. Ka kërkuar ndihmë për New Orleans dhe ne do të shkojmë atje pas disa javësh.”
Trump ka thënë se këto dislokime janë të nevojshme për të luftuar krimin dhe për të mbështetur fushatën e tij të gjerë kundër emigracionit të paligjshëm.
Zyrtarët në disa nga qytetet e prekura kanë kundërshtuar këto pretendime. /mesazhi