Administrata Trump sulmon Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë

Departamenti i Shtetit të SHBA-së ka dënuar Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), duke e quajtur “mjet politik të njëanshëm” pas vendimit të saj këshillues mbi bllokadën izraelite dhe politikat e urisë në Gaza.
Në deklaratë, SHBA përsëriti pretendimet izraelite se agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) është e lidhur me Hamasin – një akuzë që ICJ e kishte hedhur poshtë si të pabazuar.
Uashingtoni prej kohësh ka kritikuar ICJ-në për hetimet ndaj shkeljeve të Izraelit dhe gjithashtu ka sulmuar Gjykatën Penale Ndërkombëtare për kërkimin e urdhrave të arrestimit kundër udhëheqësve izraelitë të akuzuar për krime lufte në Gaza. /mesazhi