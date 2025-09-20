Administrata Trump synon shitje armësh 6 miliardë dollarëshe për Izraelin

Administrata e presidentit Donald Trump po kërkon miratimin e Kongresit për të shitur mbi 6 miliardë dollarë armë Izraelit, sipas një raporti të Wall Street Journal.
Paketa e planifikuar përfshin 30 helikopterë sulmues AH-64 Apache me vlerë 3.8 miliardë dollarë dhe 3,250 automjete sulmuese për këmbësorinë, në një marrëveshje me vlerë 1.9 miliardë dollarë.
Agjencia Reuters raporton gjithashtu se pjesë mbështetëse për mjete të blinduara dhe furnizime energjie me vlerë 750 milionë dollarë janë pjesë e procesit të shitjes. /mesazhi