Administrata Trump u propozon liderëve arabë planin e paqes me 21 pika për Gazën

Administrata e Presidentit amerikan, Donald Trump, u ka propozuar liderëve arabë një plan paqeje me 21 pika për t’i dhënë fund luftës në Gaza, në një përpjekje për të rinisur diplomacinë pas muajsh negociatash të bllokuara, sipas raportimeve të medias, transmeton Anadolu.
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, tha të mërkurën se “jam shpresëplotë, dhe mund të them edhe i sigurt” se një përparim mund të vijë brenda ditësh, pas asaj që ai e përshkroi si një “sesion shumë produktiv” midis Presidentit Donald Trump, zyrtarëve amerikanë dhe udhëheqësve rajonalë në samitin e Concordias në New York.
Plani kërkon lirimin e të gjithë pengjeve, një armëpushim të përhershëm, qeverisjen e Gazës pa Hamasin dhe një tërheqje graduale të forcave izraelite, tha një burim i informuar mbi bisedimet, sipas CNN.
Liderët arabë mbështetën pjesë të mëdha, por kërkuan shtesa, duke përfshirë garanci kundër aneksimit të Bregut Perëndimor, ruajtjen e status quo-së së Kudsit, rritjen e ndihmës humanitare dhe adresimin e vendbanimeve izraelite, thanë diplomatët rajonalë për CNN.
Përpjekjet po rriten pas një sulmi izraelit në Doha që ndërpreu bisedimet e mëparshme indirekte me Hamasin. Në takimet me Trumpin, Katari ofroi të vazhdojë ndërmjetësimin nëse Izraeli pranon që të mos e sulmojë përsëri territorin e tij.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, kërkoi urgjencë në bisedime, duke thënë se “koha po mbaron”. Qeveritë evropiane të informuara mbi planin thanë se ai mund të ndihmojë në frenimin e aneksimit nga Izraeli dhe në forcimin e përpjekjeve për të zgjeruar Marrëveshjet e Abrahamit.
Liderët ranë dakord të takohen përsëri me zyrtarët amerikanë këtë javë mbi propozimin, tha CNN.