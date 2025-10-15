Aeroplani i shefit të Pentagonit bën ulje emergjente në Mbretërinë e Bashkuar

Një aeroplan që mbante sekretarin e Mbrojtjes të SHBA-së, Pete Hegseth, ka bërë një ulje emergjente në Mbretërinë e Bashkuar teksa kthehej nga një takim i NATO-s, transmeton Anadolu.
“Gjatë rrugës së kthimit për në SHBA nga takimi i ministrave të Mbrojtjes të NATO-s, aeroplani i Sekretarit të Luftës Hegseth bëri një ulje të paplanifikuar në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të një çarjeje në xhamin e përparmë të aeroplanit”, shkroi zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Zëdhënësi i Pentagonit tha se aeroplani u ul sipas procedurave standarde dhe të gjithë personat në bord janë të sigurt.
“Gjithçka mirë. Falë Zotit. Vazhdo misionin”, shkroi Hegseth në rrjetet sociale.
Hegseth mori pjesë në takimin në Bruksel, i cili u kryesua nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.