Aeroplanmbajtësi më i madh amerikan mbërrin në rajonin e Amerikës Latine

Aeroplanmbajtësi më i madh në botë, “USS Gerald R. Ford”, së bashku me grupin e tij të sulmit, hyri sot në zonën e përgjegjësisë së Komandës Jugore të SHBA-së (USSOUTHCOM), ndërsa tensionet me Venezuelën po rriten, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Marinës amerikane, dislokimi pason një udhëzim nga kreu i Pentagonit, Pete Hegseth, për të mbështetur iniciativën e presidentit Donald Trump për të shkatërruar organizatat kriminale transnacionale dhe për të luftuar narkoterrorizmin që kërcënon sigurinë e SHBA-së dhe rajonit.
“Prania e shtuar e forcave amerikane në zonën e përgjegjësisë së USSOUTHCOM-it do të forcojë kapacitetin e SHBA-së për të zbuluar, monitoruar dhe penguar aktorë dhe aktivitete të paligjshme që komprometojnë sigurinë dhe prosperitetin e atdheut të Shteteve të Bashkuara dhe sigurinë tonë në Hemisferën Perëndimore”, tha zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell.
“Këto forca do të përmirësojnë dhe zgjerojnë aftësitë ekzistuese për të penguar trafikimin e drogës dhe për të dobësuar dhe shkatërruar Organizatat Kriminale Transnacionale”, shtoi ai.
Grupi i sulmit, që përbëhet nga më shumë se 4.000 marinarë dhe nëntë skuadrone ajrore taktike, do të operojë së bashku me forcat ekzistuese amerikane në rajon, përfshirë “Iwo Jima Amphibious Ready Group” dhe “Marine Expeditionary Unit”, nën një Task Forcë të Përbashkët krijuar për të shënjestruar rrjetet kriminale në Karibe dhe Amerikën Latine.
“Përmes angazhimit të palëkundur dhe përdorimit të saktë të forcave tona, jemi gati të luftojmë kërcënimet transnacionale që synojnë të destabilizojnë rajonin tonë”, ka thënë Admiral Alvin Holsey, Komandant i USSOUTHCOM-it.
Përveç “Gerald R. Ford”, grupi i sulmit sjell edhe mjete shtesë “të afta, vdekjeprurëse dhe të përshtatshme për luftë,” përfshirë nëntë skuadrone të “Carrier Air Wing Eight”, shkatërruesit me raketa të pilotuara “USS Bainbridge (DDG 96)” and “USS Mahan (DDG 72)” të Skuadronit të Dytë të Shkatërruesve, dhe anijen komanduese të mbrojtjes ajrore dhe raketore “USS Winston S. Churchill (DDG 81)”.
USSOUTHCOM-i mbikëqyr operacionet ushtarake në 31 vende të Amerikës Latine dhe Karibeve, një rajon që SHBA-ja e konsideron jetik për ruajtjen e stabilitetit hemisferik dhe për të kundërshtuar rrjetet e trafikut të paligjshëm.