Aeroplanmbajtësja amerikane hyn në Lindjen e Mesme mes paralajmërimeve nga Irani dhe Hezbollahu

Një grup goditës detar i Shteteve të Bashkuara, i udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln, ka hyrë në ujërat e Lindjes së Mesme, në një kohë tensionesh të shtuara në rajon.
Vendosja e aeroplanmbajtëses vjen ndërsa Irani dhe grupi libanez Hezbollah kanë lëshuar paralajmërime të ashpra kundër çdo sulmi të mundshëm, duke theksuar se do të reagojnë ndaj çdo përshkallëzimi ushtarak.
Zyrtarë amerikanë kanë deklaruar se prania detare synon forcimin e sigurisë dhe mbrojtjen e interesave të SHBA-së dhe aleatëve të saj në rajon. Ndërkohë, Hezbollahu ka deklaruar se qëndron në një linjë të përbashkët me Teheranin përballë asaj që e cilëson si kërcënim të drejtpërdrejtë.
Lëvizja e fundit e flotës amerikane shihet si një sinjal i qartë i gatishmërisë ushtarake të Uashingtonit, në një rajon të përfshirë prej kohësh nga tensione politike dhe ushtarake. /mesazhi