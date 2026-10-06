Aeroplanmbajtësja e dytë amerikane ankorohet në Tajlandë pas dislokimit në Lindjen e Mesme për luftën me Iranin

Një aeroplanmbajtëse e dytë amerikane ka mbërritur në Tajlandë brenda pak më shumë se një muaji, pasi përfundoi një dislokim gjashtëmujor në mbështetje të operacioneve ushtarake amerikane kundër Iranit dhe një bllokade detare në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i qeverisë tajlandeze njoftoi se USS George H.W. Bush me energji bërthamore është ankoruar rreth 1.78 milje detare (3.3 kilometra) larg Portit të Ujërave të Thella të Phuket.
Më shumë se 5.100 pjesëtarë të Marinës së SHBA-së nga aeroplanmbajtësja dhe anijet shoqëruese do të kalojnë kohën e pushimit në breg në Phuket deri të premten.
Sipas deklaratës së qeverisë, marinarët lejohen të udhëtojnë nëpër provincë, por u ndalohet të drejtojnë ose të udhëtojnë si pasagjerë në motoçikleta.
Marina amerikane tha se Grupi Sulmues i Aeroplanmbajtëses George H.W. Bush kishte kaluar gjashtë muajt e mëparshëm duke mbështetur operacionin ushtarak amerikan kundër Iranit dhe duke zbatuar bllokadën detare amerikane në Lindjen e Mesme, përpara se të kalonte në zonën e Flotës së 7-të të SHBA-së.
Phuket është vizita e saj e parë në një port që nga largimi nga SHBA-ja në mars.
Vizita vjen rreth një muaj pasi USS Abraham Lincoln mbërriti në portin Laem Chabang të Tajlandës, pas gati shtatë muajsh operacionesh në zonën e Komandës Qendrore të SHBA-së, përfshirë operacionet luftarake kundër Iranit dhe zbatimin e bllokadës detare.