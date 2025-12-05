Aeroporti i Brukselit ndalon përkohësisht trafikun ajror për shkak të një droni

Trafiku ajror në aeroportin e Brukselit u ndërpre sot për një kohë të shkurtër rreth orës 10:00 të mëngjesit për shkak të një droni pranë aeroportit, raportoi e përditshmja belge “La Libre”, transmeton Anadolu.
Ndalimi, i cili zgjati rreth 15 minuta, u zbatua si masë paraprake, sipas menaxherit të hapësirës ajrore “Skeyes”. Autoritetet thanë se kohëzgjatja e shkurtër e ndërprerjes shkaktoi pak ose aspak shqetësime për udhëtarët.
Muajt e fundit janë parë një seri ndërhyrjesh me dronë në disa vende evropiane, ndonjëherë pranë aeroporteve ose objekteve ushtarake, përfshirë edhe mbi një bazë ushtarake belge.
Disa zyrtarë evropianë kanë fajësuar Rusinë për incidentet, duke i lidhur ato me një luftë hibride dhe konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë. Moska, megjithatë, ka mohuar me vendosmëri çdo përfshirje.
Në përgjigje, Ministria belge e Mbrojtjes njoftoi plane për të përforcuar aftësitë e saj të përgjimit të dronëve dhe politikat përkatëse.