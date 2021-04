Afati i fundit për zgjedhjen e presidentit

Vjosa Osmani, e mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje janë në kërkim të sigurimit të kuorumit për thirrjen e seancës në të cilën do të votohet për pozitën e presidentit.

Zgjedhja e presidentit është sfida e parë për qeverinë e vendit.

Mefail Bajqinovci nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se gjatë javës së ardhshme pritet të fillojnë procedurat për zgjedhjen e presidentit.

“Besoj që komisionet do të votohen gjatë ditës së nesërme dhe pas kësaj mendoj se brenda disa ditëve do ta kemi votimin e presidentit të vendit…Besoj se deri nga java e ardhshme do të kemi presidentin e ri”, deklaroi për RTV Dukagjinin, Mefail Bajqinovci.

E hëna e ardhshme është data e fundit kur vendi duhet të ketë presidentin e ri, pasi kështu e parasheh Kushtetuta e Kosovës.

Mandati aktual i presidentit skadon me 5 maj, andaj sipas ligjit dita e fundit kur duhet të zgjidhet presidenti është 5 prilli.

Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nëse presidenti nuk zgjidhet deri më 5 prill Kosova do të përballet me një situatë të re, përcjell Telegrafi.

“Çdo tejkalim i datës 5 prill, është tejkalim i afateve kushtetuese dhe ligjore. Kjo nuk duhet të ndodh në një sistem të demokracisë parlamentare. Nëse tejkalohet edhe 5 prilli, do të provohet deri me 5 maj ku do pas kësaj date Kosova do të përballet me një krizë kushtetuese të paprecedentë”.

PDK e AAK janë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në seancën e zgjedhjes së presidentit të ri.