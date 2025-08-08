Afër ambasadës së SHBA-së në Tel Aviv bëhet thirrje për “t’i dhënë fund luftës” në Gaza

Një mesazh gjigant me mbishkrimin “END BB’s WAR” (Jepini fund luftës së Netanyahut) u pikturua në rërë në plazhin e Tel Avivit pranë ambasadës së SHBA-së, raporton Anadolu.
Pavarësisht sulmeve izraelite dhe shkatërrimeve të rënda, 1 milion palestinezë mbeten në Gazën veriore, duke luftuar për mbijetesë. Plani për pushtimin e qytetit të Gazës synon të zhvendosë 1 milion palestinezë nga Gaza veriore përmes të ashtuquajturave “urdhra evakuimi”, duke i detyruar ata të migrojnë në zona në rajonin qendror.
Palestinezët, të cilët janë zhvendosur shumë herë që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023, do të detyrohen përsëri të marrin rrugët e zhvendosjes sipas planit të pushtimit.
Thuhet se 88 për qind e Rripit të Gazës është nën pushtimin izraelit ose të ashtuquajturat “urdhra evakuimi”. Për shkak të këtij plani për pushtim, 2.3 milionë palestinezë në Rripin e Gazës do të bllokohen në zonat qendrore, ku nuk ka infrastrukturë dhe as hapësirë për të ngritur një tendë.
Zhvendosja e palestinezëve në zonat qendrore nuk do të thotë se ata janë të sigurt nga sulmet izraelite. Izraeli kryen shpesh sulme ajrore në zonat në zonën qendrore. OKB-ja e thotë këtë në deklaratat e saj herë pas here, duke theksuar se nuk ka vend të sigurt në rajon.