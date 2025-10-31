Afganistani dhe Pakistani zgjasin armëpushimin pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga Turqia dhe Katari

Afganistani dhe Pakistani ranë dakord të ruajnë armëpushimin të enjten gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga Turqia dhe Katari, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Ministria e Jashtme turke thuhet se takimet u zhvilluan më 25-30 tetor në Stamboll, me pjesëmarrjen e Turqisë, Katarit, Afganistanit dhe Pakistanit, për të forcuar armëpushimin e rënë dakord në Doha më herët këtë muaj nën ndërmjetësimin e Turqisë dhe Katarit.
Deklarata theksoi se palët arritën një konsensus për vazhdimin e armëpushimit.
Po ashtu thuhet se parimet shtesë për zbatimin do të diskutohen dhe finalizohen gjatë një takimi të nivelit të lartë që do të mbahet më 6 nëntor në Stamboll.
Në deklaratë më tej njoftohet se palët ranë dakord të krijojnë një mekanizëm monitorimi dhe verifikimi për të siguruar ruajtjen e paqes dhe për të vendosur penalitete ndaj çdo pale që shkel marrëveshjen.
Turqia dhe Katari shprehën vlerësim për kontributet konstruktive të bëra nga Afganistani dhe Pakistani në proces.
Ata ripohuan gatishmërinë për të vazhduar mbështetjen e përpjekjeve për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm.
Armëpushimi 48-orësh i shpallur më 15 tetor pas përleshjeve kufitare mes Pakistanit dhe Afganistanit ishte zgjatur deri në përfundim të bisedimeve në Doha, me mbështetjen e Turqisë dhe Katarit.