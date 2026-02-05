Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Agjencia e OKB-së apelon për transparencë pas vdekjes së 15 personave nga...

Agjencia e OKB-së apelon për transparencë pas vdekjes së 15 personave nga fundosja e anijes pranë ishullit grek Kios

Agjencia e OKB-së për refugjatët (UNHCR) është shprehur “thellësisht e trishtuar” pasi të paktën 15 persona humbën jetën në një anije të fundosur pranë ishullit Kios në Greqi, duke kërkuar transparencë, transmeton Anadolu.

UNHCR-ja tha se nga incidenti gjithashtu u plagosën 24 persona.

Teksa rrethanat e anijes së fundosur janë ende duke e përcaktuar, agjencia e OKB-së theksoi nevojën për “qartësi dhe transparencë të plotë” kur ndodhin aksidente gjatë operacioneve të shpëtimit të jetëve në det.

Ajo shtoi se stafi i UNHCR-së është i pranishëm në spital duke ndihmuar të mbijetuarit, si dhe duke ofruar shërbime interpretimi dhe ligjore aty ku është e nevojshme.

UNHCR-ja theksoi se tragjedia nuk është një “rast i izoluar” pasi midis viteve 2015 dhe 2025 të paktën 3.148 persona humbën jetën ose u zhdukën në Detin Egje gjatë përpjekjes për të kaluar.

“Këto tragjedi janë të parandalueshme”, tha UNHCR-ja, duke kërkuar nga qeveritë të adresojnë konfliktet dhe shkaqet rrënjësore që i detyrojnë njerëzit të ndërmarrin udhëtime të rrezikshme, të zgjerojnë mbështetjen për vendet që presin refugjatë dhe të krijojnë më shumë rrugë ligjore për migrim.

Agjencia shtoi se shpëtimi i jetëve në det është “një imperativ ligjor dhe humanitar”, si dhe bëri thirrje për veprime të koordinuara ndërkombëtare për të parandaluar vdekje të mëtejshme.

