Agjencia e OKB-së: Rreth 90 për qind e shkollave në Gaza të dëmtuara ose të shkatërruara

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha të enjten se gati 90 për qind e ndërtesave shkollore në të gjithë Rripin e Gazës janë dëmtuar ose shkatërruar gjatë luftës dyvjeçare të Izraelit në enklavë, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, agjencia tha se shkollat që kanë mbetur në këmbë janë shndërruar kryesisht në strehimore, duke i lënë fëmijët të marrin arsim në hapësira të përkohshme mësimi ose përmes platformave digjitale.
“Në të gjithë Gazën, gati 90 për qind e të gjitha ndërtesave shkollore janë dëmtuar ose shkatërruar gjatë luftës”, tha agjencia, duke shtuar se ekipet e saj vazhdojnë të ofrojnë mbështetje mësimore pavarësisht shkatërrimit të përhapur.
Të paktën 591 palestinezë janë vrarë dhe mbi 1.578 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që kur një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor 2025, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Lufta e Izraelit në Gaza e cila filloi më 8 tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 171.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.