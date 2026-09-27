Agjentë Mossad-i të arrestuar te fqinji me Shqipërinë?

Ballkani, terreni ku tashmë po shfaqen hapur ambicie izraelite
Policia malazeze arrestoi dy qytetarë të Izraelit dhe Rusisë në aeroportin e Tivatit, të cilët, sipas hetimit, u përpoqën të udhëtonin për në Tel Aviv me 19 valixhe që përmbanin pajisje mbikëqyrjeje dhe gjurmimi.
Të arrestuarit ishin Aleksandar Mihailovich Krugljanski dhe Aleksandra Krugljanska. Edhe pse disa media i paraqesin ata kryesisht si qytetarë rusë, ekspertët e inteligjencës që analizuan rastin pretendojnë se ata mund të jenë të lidhur me Mossad-in izraelit, me dokumentet ruse, sipas interpretimit të tyre, që shërbejnë si një lloj mbulimi.
Policia gjithashtu sekuestroi pak më shumë se 26,000 euro dhe 1,150 shekel izraelitë gjatë arrestimit.
Hetimi më parë u zgjerua për të përfshirë objektet në Budva dhe Bar. Gjatë kontrollit, autoritetet malazeze gjetën rreth një milion euro, si dhe pajisje shtesë mbikëqyrjeje.
Zyrtarisht, të dyshuarit akuzohen për krimet e kontrabandës dhe pastrimit të parave. Operacioni po kryhet në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Malit të Zi dhe partnerët ndërkombëtarë të inteligjencës.
Dyshime mbi pajisjet dhe destinacionin
Disa ekspertë rusë të inteligjencës po i kushtojnë vëmendje të veçantë faktit se të dyshuarit po planifikonin të udhëtonin posaçërisht për në Tel Aviv.
Ata tregojnë procedurat e rrepta të sigurisë në aeroportin atje dhe besojnë se sjellja e një sasie të madhe pajisjesh të specializuara mbikëqyrjeje do të ishte e vështirë pa miratimet ose mbështetjen e duhur nga organizata që qëndron pas operacionit.
Megjithatë, lidhja e mundshme e të arrestuarve me Mossad-in ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Rasti vjen në një kohë të aktivitetit të shtuar nga shërbimet malazeze të sigurisë. Në mesin e gushtit, 50 shtetas të huaj u arrestuan në një shtëpi në Podgoricë dhe u sekuestruan më shumë se 50,000 euro, si dhe një numër i madh kompjuterësh, telefonash celularë, kartash SIM dhe dronësh.
Operacioni i fundit në Tivat ka ngritur kështu pyetje shtesë në lidhje me aktivitetet e shtetasve të huaj në Mal të Zi, por edhe në lidhje me sfondin e mundshëm të operacioneve në të cilat përdoren pajisje të specializuara monitorimi dhe mbikëqyrjeje. /tesheshi