Akademia 2024: “Liria Ndërmjet Pavarësisë dhe Imponimit”

Instituti për Studime Humane dhe Avancim të Lartë – “Hasan Tahsin” shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ata që kontribuan në suksesin e “Akademisë 2024”. Nga data 8 deri më 10 nëntor, ky event mblodhi së bashku mendjet më të ndritura për të krijuar një ambient frymëzues ku idetë u ndanë, u sfiduan dhe u zhvilluan në një atmosferë të ngrohtë dhe gjithëpërfshirëse.

📅 Përmbledhje e Ditëve të Akademisë Liria 2024:

📌 Dita e parë: Filluam me një hapje frymëzuese që na futi në thellësitë e Filozofisë, Sociologjisë, Teknologjisë dhe Ekonomisë. PhD. Cand. Adnan Shala, PhD. Merjeme Gashi, Prof. Dr. Astrit Desku dhe MSc. Vehbi Zeqiri ndanë përvojën e tyre duke prekur temat e fatit, lirisë, dhe sfidat e epokës digjitale. Diskutimet sfiduan perceptimet tradicionale dhe nxorën në pah rëndësinë e lirisë ekonomike si shtyllë e prosperitetit.

📌 Dita e dytë: U zhytëm në tema të ndërlikuara mbi Median, Politikën, Teologjinë dhe Historinë. Prof. Dr. Gëzim Qerimi, PhD. Cand. Albinot Maloku, MSc. Korab Hajra dhe MSc. Behar Kaçeli sollën një pasuri njohurish dhe perspektivash unike, duke krijuar një dialog të thellë mbi ndikimet e këtyre fushave në botën e sotme dhe duke reflektuar mbi rolin e tyre në formësimin e së ardhmes.

📌 Dita e tretë: Pjesëmarrësit patën kënaqësinë të vizitojnë Prekazin dhe Prizrenin – vende simbolike të historisë dhe kulturës sonë, duke përmbyllur kështu një rrugëtim të paharrueshëm në frymën e historisë dhe dijes.

🎯 Arritjet Kryesore të Akademisë:

– Diskutime transformuese: Pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime të thella që sfiduan mendimin kritik dhe nxitën reflektim të thellë.

– Workshop inovativ: Përmes sesioneve interaktive, forcuam aftësitë tona kritike dhe eksploruam dilema komplekse etike.

– Ndërtim i komunitetit: U krijuan lidhje të reja mes profesionistëve, akademikëve dhe studentëve, duke hapur rrugën për bashkëpunime të ardhshme.

🙏 Falënderime të Sinqerta:

– Folësve tanë vizionarë: Për pasionin e tyre frymëzues, dedikimin e palëkundur dhe dijen e ndarë bujarisht, që e bëri këtë akademi të pasur dhe të vlefshme.

– Pjesëmarrësve entuziastë: Për energjinë e pashtershme, angazhimin e thellë dhe kontributin e çmuar që i dhanë jetë çdo diskutimi dhe momenti.

– Ekipit organizator: Për profesionalizmin e shkëlqyer, përkushtimin dhe punën e palodhur në realizimin e këtij eventi.

Ky sukses na motivon të vazhdojmë me iniciativa të reja që frymëzojnë dhe edukojnë. Jemi të përkushtuar në misionin tonë për të promovuar dijen, dialogun konstruktiv dhe avancimin e shoqërisë sonë.

👉 Qëndroni të lidhur me ne për eventet e ardhshme:

🤗 *Ju falënderojmë edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe presim me padurim të takohemi në aktivitetet e ardhshme!*

