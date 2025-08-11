Aksident i rëndë me 6 automjete në Komoran, policia jep detaje

Një aksident i rëndë ka ndodhur në rrugën Prishtinë-Pejë, tek ura në Komoranit, ku janë përfshirë gjashtë automjete dhe disa persona kanë pësuar lëndime.
Policia e Kosovës ka konfirmoi aksidentin dhe njoftoi se menjëherë pas sinjalizimit, njësitë policore u nisën drejt vendit të ngjarjes. Po ashtu, u aktivizuan edhe ekipet e Emergjencës Mjekësore dhe Zjarrfikësit për të ofruar ndihmën e nevojshme personave të lënduar dhe për menaxhimin e situatës në vendngjarje.
Zëdhënësi i Policisë, Daut Hoxha, për televizionin Tëvë1 tha se po vazhdojnë hetimet për sqarimin e rrethanave të aksidentit, ndërkohë që po menaxhohet edhe trafiku në segmentin ku ndodhi ngjarja.
Policia u bën thirrje drejtuesve të automjeteve për kujdes maksimal në këtë pjesë të rrugës për të parandaluar incidente të tjera.
‘Sot, më datë 11.08.2025, rreth orës 18:20, është raportuar një aksident trafiku me gjashtë automjete të përfshira dhe persona të lënduar, i cili ka ndodhur te udhëkryqi, te ura në Komoran, në drejtimin Pejë–Prishtinë. Menjëherë pas pranimit të informatës, njësitë policore kanë dalë në vendngjarje, ndërkohë që janë njoftuar edhe ekipet e emergjencës mjekësore dhe njësia e zjarrfikësve, për të reaguar për t’u ofruar ndihmën e nevojshme personave të përfshirë dhe për menaxhimin e situatës. Policia e Kosovës po kryen veprimet e nevojshme hetimore dhe menaxhimin e trafikut në atë segment rrugor, ndersa për detaje të tjera do të njoftoheni me kohë”, ka thënë Hoxha.