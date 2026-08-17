Aktakuzë ndaj një personi për kanosjen ndaj Albin Kurtit

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj personit me inicialet K.Xh., nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Kanosja”.
Sipas aktakuzës, më 22 tetor 2025, i pandehuri, me qëllim të frikësimit të një personi zyrtar lidhur me detyrën dhe pozitën e tij si kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, e ka kanosur publikisht të dëmtuarin A.K.
Prokuroria pretendon se kanosja është bërë edhe përmes rrjetit social Facebook, ku K.Xh. i ka thënë të dëmtuarit se do ta privojë nga jeta.
Me këto veprime, i pandehuri akuzohet për kryerjen e veprës penale “Kanosja”.
Rasti tashmë i është përcjellë për shqyrtim Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti Special.