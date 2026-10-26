Aktakuzë ndaj Stefan Raduloviq për pjesëmarrje në sulmin e Banjskës

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Stefan Raduloviq për pjesëmarrje në sulmin terrorist në Banjskë më 24 shtator të vitit 2023.
Lajmi është bërë i ditur nga Prokuroria ku ai akuzohet për veprat penale “Kryerja e veprës terroriste” dhe “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”.
“Sipas aktakuzës, më 24.09.2023, në fshatin Banjskë të Komunës së Zveçanit, i pandehuri S.R., së bashku me të pandehurit e tjerë të përfshirë në aktakuzën e ngritur më 11 shtator 2024, ka marrë pjesë në sulmin ndaj zyrtarëve të Policisë së Kosovës, si pjesë e një grupi terrorist të strukturuar dhe të armatosur rëndë”, thuhet në komunikatë.
Raduloviq ishte arrestuar nga Policia e Kosovës më 17 prill të këtij viti në pikëkalimin kufitar në Merdar