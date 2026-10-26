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Aktakuzë ndaj Stefan Raduloviq për pjesëmarrje në sulmin e Banjskës

In this photo provided by the Kosovo Police, a group of armed, masked men stand in front of the Banjska Monastery in the same village in North Kosovo, on Sunday, Sept. 24, 2023. Kosovo's prime minister on Sunday said one police officer was killed and another wounded in an attack he blamed on support from neighboring Serbia, increasing tensions between the two former war foes at a delicate moment in their European Union-facilitated dialogue to normalize ties. Prime Minister Albin Kurti said "masked professionals armed with heavy weapons" opened fire on a police patrol in the village of Banjska, in Leposavic municipality, 55 kilometers (35 miles) north of the capital Pristina. (Kosovo Police via AP)

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Stefan Raduloviq për pjesëmarrje në sulmin terrorist në Banjskë më 24 shtator të vitit 2023.

Lajmi është bërë i ditur nga Prokuroria ku ai akuzohet për veprat penale “Kryerja e veprës terroriste” dhe “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”.

“Sipas aktakuzës, më 24.09.2023, në fshatin Banjskë të Komunës së Zveçanit, i pandehuri S.R., së bashku me të pandehurit e tjerë të përfshirë në aktakuzën e ngritur më 11 shtator 2024, ka marrë pjesë në sulmin ndaj zyrtarëve të Policisë së Kosovës, si pjesë e një grupi terrorist të strukturuar dhe të armatosur rëndë”, thuhet në komunikatë.

Raduloviq ishte arrestuar nga Policia e Kosovës më 17 prill të këtij viti në pikëkalimin kufitar në Merdar

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