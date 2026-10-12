Aktakuzë për krime lufte në Zveçan ndaj Milojko Gjorgjeviq

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Milojko Gjorgjeviq, për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, i pandehuri, së bashku me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe, gjatë viteve 1998-1999, dyshohet se ka kryer krime lufte në Komunën e Zveçanit.
“Sipas aktakuzës, gjatë periudhës 1998 – 1999, në Komunën e Zveçanit, i pandehuri M.Gj., në bashkëkryerje me pjesëtarët të tjerë të forcave policore serbe dhe nën përgjegjësinë individuale dhe atë komanduese, në cilësinëe e Komandantit të Repartit Policor (përbërja rezerve) në Komunën e Zveçanit, ka kryer vrasje, trajtim çnjerëzor, frikësim, shkatërrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullatës civile”, thuhet në aktakuzë.
Po ashtu, në aktakuzë theksohet se më 29 prill 1999, i pandehuri, së bashku me pjesëtarë të tjerë të paidentifikuar të Ushtrisë Jugosllave dhe të policisë serbe, kishte ndërmarrë një operacion për rrethimin e një fshati në Komunën e Zveçanit.
“Po ashtu, më 29 prill 1999, i pandehuri me pjesëtarë të tjerë të paindentifikuar, të organiuzuar në formacione të strukturuara, të uniformuar, pjesëtarë të Ushtrisë Jugosllave dhe të policisë serbe, kishte ndërmarrë operacion për rrethimin e fshatit në Komunën e Zveçanit”, thuhet më tej në aktakuzë.
Sipas aktakuzës, gjatë këtij operacioni janë vrarë tre civilë, ndërsa shtatë të tjerë janë rrëmbyer. Po ashtu, janë djegur shtëpi dhe është shkatërruar pasuri materiale.
“Gjatë operacionit, u vranë tre (3) banorë civilë, ndërsa shtatë (7) persona të tjerë u rrëmbyen, u dogjën shtëpi dhe u shkatërrua pasuri materiale. Trupat e gjashtë (6) prej tyre u gjetën në varrezat e fshatit Suhodoll, ndërsa trupi i viktimës së shtatë (7) ende nuk është gjetur”, bëhet e ditur në aktakuzë.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, rasti i është kaluar për shqyrtim Gjykatës Themelore në Prishtinë, ndërsa i pandehuri ndodhet në paraburgim.
Milojko Gjorgjeviq ishte arrestuar në majt të vitit 2025.