Aktivistët e flotiljes të ndaluar nga Izraeli mbërrijnë në Jordan

45 aktivistë të ndaluar nga forcat izraelite në një flotilje që po udhëtonte drejt Gazës kanë mbërritur në Jordan pas disa ditësh në paraburgim izraelit, njofton Ministria e Jashtme e Jordanisë.
Grupi kaloi sot në mbretëri përmes Urës Mbretër Hussein (Allenby), në koordinim me disa ambasada për të organizuar kthimin e tyre në vendet e origjinës.
Midis aktivistëve ka shtetas nga Tunizia, Spanja, Belgjika, Franca, Gjermania, Italia, Irlanda, Finlanda, SHBA dhe Kanada, thuhet në deklaratën e ministrisë në X.
Forcat detare izraelite ndërprenë javën e kaluar një konvoj me nëntë anije të organizuar nga Koalicioni i Flotiljes së Lirisë, që tentonte të thyejë bllokadën izraelite të Gazës, duke ndaluar dhjetëra persona. /mesazhi